Kromě něj se na hřišti objevil také střelec z pátečního duelu áčka Pavel Zifčák či Štěpán Langer, jenž se v nejvyšší soutěži proti Mladé Boleslavi také na plac dostal.

Béčko Sigmy přidalo ve druhé půli ještě třetí branku zásluhou Jana Fialy a oslavilo vítězství 3:0.

Zajímavý fotbal a čtyři góly. Uničov si rozdělil body s Frýdkem-Místkem

„Nebylo to tak snadné utkání, jak by mohl napovídat výsledek. První gól dal Jáchym Šíp poté, co obránce David odvrátil standardku, a on šel pak prakticky sám na branku. Druhý přidal také po brejkové situaci. Po přestávce na nás ale domácí vletěli a několikrát nás podržel brankář Stoppen. Kdyby se soupeři podařilo snížit, mohlo to být nepříjemné," říkal pro klubový web trenér Augustin Chromý.

Zatímco rezerva olomouckého klubu má na jaře formu, největší konkurent z Kroměříže se s ní příliš nepotkal. Ve Velkém Meziříčí Hanácká Slavia prohrála 1:3, ač od 3. minuty vedla a z posledních šesti duelů získala pouze čtyři body.

Sigma tak má na čele náskok už devíti bodů, ale také o jeden odehraný zápas navíc. V dalším utkání se v bitvě béček střetne v neděli v 10.15 doma se Zlínem. Do Kroměříže pak zavítá Uničov.

Ohlasy z KP: Lutín vyhrál i bez jediné šance, Šternberk vydřel výhru v Dolanech

FK Blansko – SK Sigma Olomouc B 0:3 (0:2)

Branky: 26. a 32. Šíp, 73. Fiala.

Rozhodčí: Nápravník – Řezníček, Dorotík. ŽK: Blažík – Fabiánek, Sláma. Diváků: 210.

Blansko: Nešetřil – Feik, Smrčka, Černý, Blažík (84. Včelík) – Lick (55. Tulajdan), Šíp, Machálek (84. Fojt), Todorič, Pecuch – Štencl (74. Fiala). Trenér: Petr Vašíček.

Sigma B: Stoppen – Slavíček, David, Bednár, Sláma – Uriča (60. Galus), Buchal (77. Fabiánek), Langer, Šíp (63. Grečmal) – Fiala (77. Seehof), Zifčák. Trenér: Augustin Chromý.