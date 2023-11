Fotbalisté Uničova prohráli v Blansku jednoznačně 1:4. Podle hostujícího trenéra Jiřího Balcárka ale rozdíl v brankách neodpovídá dění na hřišti. Nemohl navíc počítat hned se šesti hráči.

Pouze dva dorostenci na lavičce a náhradní brankář. Takové byly možnosti trenéra Jiřího Balcárka zareagovat na nepovedený první poločas v Blansku. Chyběli mu Sečkář, Krč a Svoboda, kteří jsou dlouhodobě mimo. A k nim se přidali Vichta, jemuž se ozval sval, Kamas, který odstoupil z minulého utkání kvůli potížím se žebry a Michl, který odjel na dovolenou do zahraničí.

Uničov měl sice první šanci, jenže nedal a Blansko šlo do dvoubrankového trháku. Už na první vedoucí gól mohl reagovat Vybíral, na svoji premiérovou trefu v sezoně z minulého víkendu ale nenavázal. „Ten navíc také hrál se zdravotními problémy, tahalo ho tříslo,“ objasnil Balcárek.

Uničov ještě do poločasu inkasoval třetí branku, na kterou dokázal v nastavení reagovat střelou zpoza vápna Ambrozek a duel zdramatizoval.

„Nevydařil se nám vstup do utkání, soupeř byl všude rychlejší. Chtěl jsem na to reagovat, ale příliš možností nebylo. Změnili jsme rozestavení, ale to se nám moc nepovedlo,“ hodnotil Balcárek.

Sedm minut po změně stran navíc domácí uklidnila čtvrtá branka a vedení 4:1, které vydrželo až do konce. „K vidění byla spousta šancí na obou stranách. Myslím, že výsledek úplně neodpovídá, mohlo to skončit třeba 6:4,“ přiblížil Balcárek.

Jeho tým tak promarnil šanci stát se půlmistrem MSFL. Vedoucí éčko Baníku Ostrava totiž zaváhalo a remizovalo s Frýdkem-Místkem. Uničov se namísto posunu na první místo propadl na třetí, když jej o bod přeskočilo Zlínsko.

„Nás to ale nemrzí. Odehráli jsme skvělý podzim. Nastupovali jsme navíc rozbití a někteří kluci hráli na nezvyklých postech. Měl jsem deset hráčů a musel jsem složit tým, takže to hodnotím v tomto kontextu,“ uzavřel Jiří Balcárek.

FK Blansko - SK Uničov 4:1 (3:1)

Branky: 12. Tulajdan, 21. Sedlák, 45+1. Černý, 52. Gimsay – 45+3. Ambrozek

Rozhodčí: Julínek – Šimoník, Prokůpek. ŽK: Tulajdan, Holman, Smrčka – Ambrozek. Diváci: 150.

Blansko: Kubica – Chyla (70. Kocůrek), Feik (85. Čejka), Porč, Holman (87. Foltýn), Jambor, Sedlák (87. Psota), Tulajdan (70. Studený), Černý, Smrčka, Gimsay. Trenér: Jiří Vorlický.

Uničov: Kvapil – Diblík, Saňák (67. Bittner), Sklenář, David, Hausknecht, Ambrozek, Komenda, Vybíral (77. Třeštík), Javůrek, Koutný. Trenér: Jiří Balcárek.