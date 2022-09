Jakube, jak vyrovnaný souboj s Uherským Brodem hodnotíte?

Zápas byl hodně náročný. Měli jsme nějaké plány, které jsme chtěli plnit, ale bylo to tak napůl. Za mě remízový zápas. Naštěstí se to povedlo a tři body máme doma.

VIDEO: Rolinc přímo z rohu vystřelil Hranicím druhou výhru!

Ve druhém poločase to ale vypadalo, že soupeř má minimálně v úvodu více ze hry, co se stalo?

Zatlačili nás, to je pravda. Ale my jsme se snažili hrát do stran a dávat tam centry, protože to nám v první půli moc nešlo. Tohle pak bylo lepší.

Rozhodl jste fantastickým gólem přímo z rohu. Byl to od začátku záměr?

Předtím byl roh z opačné strany a naštěstí z toho byl druhý roh. Byl to záměr, že to budu hrát do brány. Vyšlo to teda hezky (usmívá se).

VIDEO: Rolincův gól z rohového kopu

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Dal jste takový gól poprvé, nebo to máte nacvičené?

Někdy dávno se mi to možná povedlo, ale už si to ani nepamatuji.

Jak jste zatím v Hranicích po svém návratu v minulé sezoně spokojený?

Vrátil jsem se domů, kde jsem začínal. Cílem byl postup do MSFL, to se povedlo. Doufám, že nebudeme otloukánci, že budeme hrát slušný fotbal a posbíráme co nejvíce bodů.

Přeci jen, vracel jste se z druhé ligy do divize. Nebral jste to trošku jako krok zpátky?

Samozřejmě tam roli sehrálo hodně věcí. Covid a podobně. Já jsem se nechtěl stěhovat kdoví jak daleko. Domluvili jsme se s Markem Chudým (sportovním manažerem, pozn. red.) a vedením. Nebral jsem to jako krok zpátky, chtěl jsem pomoct Hranicím. Doufám, že to takhle bude pokračovat dále.