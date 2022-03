„Dnešní zápas byl pro nás obzvlášťě těžký, a to hlavně z důvodu vědomí prohry v minulém kole, kdy jsme udělali chyby v defenzivě, dostali dva slepené góly a v jedenácté minutě prohrávali už 0:2. No a dnes jsme začali možná ještě hůř," řekl po utkání kouč olomoucké rezervy Augustin Chromý.

A bylo to skutečně tak. Už po čtyřech minutách si na míč z volného přímého kopu naběhl Tomáš Vincour a nikým nehlídán poslal svůj tým do vedení. „Musím se na to pak ještě podívat, jakým způsobem hráči šli, nebo spíš nešli, po míči. Ten útočník byl totiž na brankové čáře úplně sám," okomentoval Chromý tuto situaci a pokračoval: „Tento okamžik samozřejmě naši hru v následujících několika minutách silně ovlivnil. Pak se ale kluci zvedli, za to opravdu klobouk dolů."

Obrat ještě do poločasu

I přes rychlé vedení Jihomoravanů to nakonec byli Hanáci, kdo šel na poločasovou přestávku veseleji. Postarali se o to ve 37. minutě Jáchym Šíp a o pět minut později Štěpán Langer. První půle tak skončila vedením Sigmy v poměru 2:1.

„V druhém poločase to už bylo buď a nebo. Buď soupeř vyrovná, nebo my zvýšíme," líčil olomoucký trenér.

Oba celky si dokázaly během druhých pětačtyřiceti minut vypracovat zajímavé šance, dlouho se ale nikdo nedokázal prosadit. Utkání mohl rozhodnout Jáchym Šíp, kterému po brejku přihrával Fiala v podstatě před prázdnou branku. Gól z toho ale nakonec nebyl, a tak se pokračovalo dál za nejtěsnějšího vedení domácích.

A to až do 84. minuty, kdy se po rohu prosadil podruhé v zápase Štěpán Langer a dotáhl tak olomoucký obrat k dokonalosti. „Kluci to dohráli dobře a třetí gól tam nakonec přece jen dotlačili. Můžu tedy říct, že jsme spokojeni. Soupeř byl totiž na velice, velice dobré úrovni," uzavřel své hodnocení Augustin Chromý.

V této chvíli Olomouc i nadále okupuje druhé místo v tabulce s pětibodovým náskokem na třetí Baník a šestibodovou ztrátou na první Kroměříž.

SK Sigma Olomouc B - 1. FC SLovácko B 3:1 (2:1)

Branky: 37. a 84. Langer, 42. Šíp - 4. Vincour. ŽK: Vymětalík, Slavíček, Šíp, Fiala - Kratochvíla, Kočí. Rozhodčí: Koláček - Hanák, Macrineanu. Diváci: 80.

Olomouc B: Stoppen - Sláma, Hubník, Vepřek - Slavíček (73. Grečmal), Langer, Slaměna (82. Piňa), Vymětalík, Šíp (82. Fabiánek), Uriča (32. Hadaš) - Fiala. Trenér: Augustin Chromý.

Slovácko B: Trčka - Voncour, Divíšek, Kočí, Porč - Juroška, Bartoš, Aldin, Polášek - Vecheta, Kratochvíla. Trenér: Pavel Němčický.