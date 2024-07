Původně se utkání mělo odehrát v sobotu dopoledne na hřišti v Uničově. Kvůli páteční bouřce se však duel ve stejném termínu přesunul do Leštiny, protože uničovský trávník byl pod vodou.

„Děkujeme Leštině, že jsme mohli odehrát zápas s kvalitně připraveným a posíleným soupeřem na dobře připraveném hřišti,” řekl trenér Uničova Petar Aleksijević.

Jeho tým se dostal po zisku míče ve středu hřiště do vedení, když Javůrek našel před prázdnou bránou Hausknechta.

Gól Prostějova | Video: Lukáš Macek

„Na to, že jsme hráli po čtyřech dnech tréninku, tak jsme po zásluze vedli. Fotbalově i nasazením se mi to líbilo. Měli jsme tam ještě dvě pološance, Prostějov dvě příležitosti, kdy nás podržel brankář Richard Král,” pokračoval Aleksijević s tím, že gólman, jenž je hráčem Sigmy Olomouc, by měl v klubu působit. Jeho angažmá se však řeší.

Do utkání pak naskočil také slovenský útočník Marko Kováč z Nitry, kterého Uničov testuje. „Je to mladý, vysoký, silový hráč, připojil se k nám v pátek. Za týden budeme moudřejší,” řekl Aleksijević.

Prostějov ve druhé půli dokázal duel otočit podobnými brankami, vždy šlo o centr z pravé strany a gól hlavou. „Mrzí mě, že jsme inkasovali jednou z rohu a jednou z nedostoupeného autu. Prostějov nás v druhé půli zatlačil, byl kvalitnější a měl více fyzických sil,” uznal kouč Uničova.

Branka Prostějova | Video: Lukáš Macek

„Ve čtvrtek jsme ustoupili z kondičního tréninku a oproti předchozím dvou zápasům se mi dnes nezdál pohyb ani kvalita na míči. Soupeř se nám v tom vyrovnal a potrápil nás. Ve druhé půli jsme si pomohli standardkami,” hodnotil trenér Prostějova Radim Kučera.

Pro Uničov šlo o první přípravný duel, trénovat začal totiž až v pondělí. Naopak Eskáčko vstoupí už v sobotu v 10.15 do druhé nejvyšší soutěže na půdě Vyškova.

„Bude to otevřený zápas. Doufám, že se oproti dnešku zlepšíme a srovnáme se. Nějakou sestavu mám v hlavě, ale pojedu se ještě podívat na generálku Vyškova a nějaké posty se můžou změnit,” uzavřel Kučera.

SK Uničov - 1. SK Prostějov 1:2 (1:0)

Branky: 49. Šindelář, 57. Ševčík – 25. Hausknecht.

Uničov: Král,(46. Kvapil), Werani,(46. Saňák), Koutný, Sklenář, Javůrek, (46. Diblik), Ambrozek, Grygar, Svoboda,(46. Ševčík), Vichta, Hausknecht,(46. Šidlik), Komenda

Prostějov: Vejmola – Ševčík, Šindelář, Bielan, Slaměna, Matoušek, Jedlička, Lahodný, Lehovec, Bartolomeu, Koudelka. Střídali: Neuman, Imider, Matocha, Vybíral, Látal, Habusta, Zapleta, Kauan, Hrdlička, Žák. Trenér: Radim Kučera.