Uničovští vstoupili do zápasu dobře a měli míč na svých kopačkách, jenže je hned po šesti minutách je zchladil z první akce domácích Martiník. „Nezachytili jsme akci ze strany,“ litoval hostující kouč Žmolík.

Následně mohl Uničov několikrát vyrovnat, ale v jasných šancích vždycky selhal. „O poločase jsme si řekli, že pokud takhle budeme pokračovat, tak to musíme zlomit. Jenže my jsme pokračovali v zahazování šancí,“ byl nespokojený trenér.

Naopak Baník znovu udeřil. Po nenápadné akci se trefil Lokša. „Ten gól byl klíčový. Nejprve to nevypadalo jako brejk, ale pak přenesli hru a my jsme tam nebyli. Myslím si, že ten gól byl zbytečný, ale musím se na to ještě podívat. Střelec to ale krásně zakončil,“ uznal Žmolík.

Hosté museli otevřít hru a Baník chodil do rychlých protiútoků, ve kterých debaklu několikrát zabránil brankář Uvízl společně s bránícími hráči.

Přesto se Ostravští ještě jednou prosadili pět minut před koncem. Na tuhle branku dokázal alespoň čestným úspěchem zareagovat Vichta, který po pěkné přihrávce utekl z poloviny hřiště.

„Na výkon se nikdo nebude ptát. Nezvládli jsme to výsledkově a na to se bude veřejnost dívat. Měli jsme snad víc šancí než proti Otrokovicím, ale ty nás nevytrestaly, naopak Baník jo,“ hodnotil Žmolík.

Pro Uničov to je druhá porážka od tohoto celku za poslední měsíc a poslední výhra proti Ostravě se datuje do roku 2011. „V přípravě jsme s nimi neodehráli špatný zápas. Kdybychom věděli, proč se nám proti nim nedaří, tak jsme dnes vyhráli,“ reagoval na dotaz o prokletí.

Po nepovedeném startu do MSFL má Uničov po čtyřech kolech jenom tři body a pohybuje se v dolní části tabulky. Nyní jej čekají dva domácí duely během krátkého časového sledu. V neděli v tradičním čase přivítá Petřkovice a následující středu juniorku Jihlavy. „Ty zápasy budou hodně důležité. Musíme je vyhrát, aby se nám jelo dobře ven. Jestli na mě bude tlak od vedení, to se musíte zeptat jinde. Já sám si ho na sebe vytvářím možná až moc,“ zakončil Žmolík.

FC Baník Ostrava B - SK Uničov 3:1 (1:0)

Branky: 6. Martiník, 64. Lokša, 85. Wojatschke – 87. Vichta. Rozhodčí: Bebenek – Černoevič, Žurovec. ŽK: Kaloč – Bača, Ambrozek. Diváci: 200.

Baník B: Budinský – Zálešák, Hasala, Buchta (82. Žák), Jaroň (72. Kostka), Lokša (C) (77. Barkov), Azatskyi, Martiník (60. Wojtaschke), Kaloč, Fulnek, Mooc (65. Kulig). Trenér: Ondřej Smetana.

Uničov: Uvízl – Kasal (73. Vybíral), Koutný, Krayzel, Můčka – Svoboda (65. Vasiljev), Ambrozek, Bača, Vichta, Komenda, Krč. Trenér: Dušan Žmolík.