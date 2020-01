Favorit šel do duelu ve velmi silné sestavě, ve které nechyběli ani hráči jako Milan Petržela, Michal Kadlec či Jan Navrátil. Přesto se nejednalo o jednoznačný souboj, jak by se mohlo při pohledu na ligovou příslušnost zdát.

Mírně navrch sice mělo Slovácko, ale žádnou branku v prvním dějství nevstřelilo. „Chtěli jsme si vyzkoušet, jestli můžeme hrát svoji hru i proti takto silnému mančaftu a zjistili jsme, že to jde, ale musíme být více koncentrovaní,“ prohlásil uničovský trenér Dušan Žmolík.

Jeho svěřenci byli nepříjemným soupeřem, což potvrdili vedoucí brankou. Po hodině hry dostal balon za obranu Patrik Strnad, udělal kličku brankáři a z úhlu poslal míč do sítě. „Měl to těžké, ale udělal to hezky. Důležité bylo, že jsme se nenechali zatlačit. Hráli jsme agresivně a napadali rozehrávku,“ byl spokojený Žmolík.

Větší tlak si Slovácko vytvořilo až v závěru, kdy do pokutového území Uvízla chodil jeden centr za druhým. „Ale dařilo se nám z toho dobře vyjíždět. Kdybychom měli lepší finální přihrávku, tak bychom si z toho mohli vytvořit i šance,“ pokračoval hostující kouč.

Nakonec se však dočkali i domácí. V samotném závěru proměnil po faulu uničovského brankáře penaltu Dvořák. Už to vypadalo, že se oba celky rozejdou smírem, ale ihned z rozehry šli hosté dopředu a Ambrozkova střela ze šestnáctky skončila za zády Trmala a střední záložník tak vystřelil Uničovu cenný skalp.

„Na šance to bylo tak 6:3 pro Slovácko, ale kluci se s těžkým soupeřem fantasticky porvali,“ zakončil hodnocení zápasu Dušan Žmolík.

Jeho svěřence teď čeká souboj s druholigovým Prostějovem. Následně má na programu soustředění ve Vésce. „Trénujeme podobně jako v sezoně. Jen tam je nějaké běhání navíc, které se stupňuje. Po soustředění přijde nejtvrdší část přípravy, kde míč téměř neuvidíme,“ nastínil následující plán Uničova.

1.FC Slovácko – SK Uničov 1:2 (0:0)

Branky: 90. Dvořák z pen. – 61. Strnad, 90. Ambrozek.

Slovácko: 1. poločas: Trmal – Kadlec, T. Vasiljev, Mareček, Petržela, Navrátil, Kohút, Sadílek, Dijinari, Reinberk, Šimko

2. poločas: Porcal – Juroška, Šimko, Dijinari Divíšek, Dvořák, Mareček, Havlík, Kalabiška, Vecheta, T. Vasiljev. Trenér: Martin Svědík.

Uničov: Uvízl – Purzitidis, Bala, Krayzel, Můčka – Svoboda (46. Vichta), Ambrozek, R. Vasiljev – Krč, Komenda (46. Bača), Strnad. Trenér: Dušan Žmolík.