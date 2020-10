V první půli byl k vidění poměrně pěkný fotbal plný svižných útoků a z nich plynoucích šancí. Skóre otevřel již ve 3. minutě hostující kapitán Jaromír Srubek, který si naběhl na rohový kop a hlavou překonal Trefila. „Bohužel jsme inkasovali příliš brzy. Hráče, kterého jsme po rohu měli jednoznačně uhlídat, jsme bohužel neuhlídali,“ posteskl si po utkání olomoucký trenér Augustin Chromý.

Hostům ale radost z vedení vydržela pouze dvanáct minut. Potom se totiž do míče opřel Florent Poulolo a bylo srovnáno. Hra potom stejně svižným tempem dospěla k poločasové přestávce.

Druhá půle pokračovala v podobném duchu jako ta první. Hra byla svižná s mnoha menšími či většími náznaky šancí. Dlouho se však žádná ze strana nemohla prosadit, a tak to vypadalo, že zápas směřuje k dělbě bodů za remízu 1:1. Až do 88. minuty, kdy se ze situace po rohovém kopu prosadil Daniel Mareček a poslal svůj tým do rozhodujícího vedení.

„Přišlo to ve fázi buď a nebo. V tomto zápase jsme určitě chtěli zvítězit. Když jsme se konečně dostávali v posledních dvaceti minutách do hry a do tlaku, tak jsme bohužel při soupeřově brejku špatně odhadli situaci, z které vypramenil zbytečný roh. Ten jsme ještě odvrátili, ale znovu jsme selhali v situaci jeden na jednoho a přišel následný, pro soupeře šťastný odraz,“ lomil rukama domácí kouč.

„Jsme samozřejmě rádi za vítězství. Pro nás to byl těžký zápas. Utkání bylo hlavně o soubojích a fyzické kondici. O ten kousek a jede gól jsme asi byli lepší, protože jsme si vypracovali víc vyložených šancí,“ zhodnotil trenér Slovácka B Jiří Saňák.

Augustin Chromý pak nastínil budoucí program jeho týmu, kdy se z důvodu vládních koronavirových opatření minimálně čtrnáct dní nebude hrát.

„Některé tréninky absolvujeme společně s tím, že hráči nebudou používat šatny a sprchy. Zbytek budou hráči absolvovat individuálně. Budeme je mít samozřejmě pod kontrolou, i když například půjdou běhat,“ prozradil trenér Chromý.

SK Sigma Olomouc B – 1. FC Slovácko B 1:2 (1:1)

Branky: 15. Poulolo - 3. Srubek, 88. Mareček. Rozhodčí: Macrineanu – Pfeifer, Havlín. ŽK: Grygar – Suchý. Bez diváků.

Olomouc B: Trefil – Štěrba (46. David), Daněk, Chytil, Grygar, Poulolo, M. Galus (81. Grečmal), Látal, Sladký, Šíp (89. Baďura), Radič (73. Fiala). Trenér: Augustin Chromý.

Slovácko B: Borek – Suchý, Srubek, Mareček, Olšanský, Kohút, Kostka, Hellebrand (73.Juroška), Kubala (89. Polášek), Vecheta (52.Pernica), Rezek (52. Melekestsev). Trenér: Jiří Saňák.

David Kubatík