A jaké aspekty ke konečnému prvnímu místu a postupu podle něj vedly? „Pokud se bavíme o celé sezoně, tak si to kluci zasloužili svými výkony už od začátku. I přes to, že jsme měli smolný start do soutěže, když jsme v prvním kole prohrávali s Baníkem 0:2 po poločase a když už jsme konečně vyrovnali, tak jsme si dali vlastní gól,“ vyzdvihl práci svých svěřenců.

„Pak nám nevyšly i nějaké další podzimní zápasy, ale ty klíčové, kdy jsme pouze s mladými hráči v sestavě zvítězili v Uničově nebo v Kroměříži, jsme zvládli,“ podotkl.

Situace v tabulce se vyvíjela tak, že jí dlouhou dobu poměrně suverénně dominovala Kroměříž. Ta ale začala pomalu ztrácet a v půlce dubna došlo ke střetu na olomoucké půdě. V tomto zápase Hanáci zvítězili 2:0 a přiblížili se tak na rozdíl pouhých dvou bodů. Tento okamžik napověděl, že se možná brzy přiblíží takzvané „střídání stráží“.

„V tu chvíli jsem ještě nic cítit nezačal, protože jsme stále ty dva body ztráceli. Uznávám ale, že to byl jakýsi zlom. Do té doby totiž měli větší náskok a byli tím pádem v klidu. Najednou jsme se jim ale dostali na dostřel a uvrhli je pod tlak. Vždycky jsem říkal, že není možné, aby Kroměříž už do konce sezony jenom vyhrávala,“ popsal hanácký kormidelník své tehdejší pocity.

„Kluci kroměřížské zápasy sledovali, já ne. Neměl jsem totiž zapotřebí stresovat se ještě více. Tak jsem jim řekl, ať mi hlásí už jen konečné výsledky,“ dodal ještě se smíchem.

Pomohla i zkušenost

Kromě úplně mladých hráčů ale k cestě do druhé nejvyšší soutěže přispěli i ti se zkušenostmi z prvoligového A-týmu. „Ohromně nám pomohli Zifčák a Matouškem. Zifčák, protože typologického hroťáka mezi mladými prostě nemáme a Matoušek, který se potřeboval rozehrát po dlouhém zranění a já si vzpomněl, jak fantasticky mu to sedělo v Prostějovském útoku. A sedlo mu to i tady,“ pochvaloval si a dodal: „Díky nim pak narůstalo herní sebevědomí mladým, před kterými musím smeknout. Vím, že hrát první rok v MSFL je více než náročné.“

Obrovská změna

A co očekává lodivod sigmácké rezervy od nové výzvy jménem FNL? A jakým způsobem bude do ní chtít poskládat konkurenceschopný kádr?

„Bude to obrovský skok. Už v tuto chvíli mám naplánovaný kondiční blok, v jehož rámci uděláme takzvaný dovýběr pro dorostence. Potom přijde první výběr, druhý výběr a finalizovat to budeme společně s trenérem áčka Václavem Jílkem v červenci. Hráči jako Roman Hubník a Michal Vepřek by nám určitě také dost pomohli. Roman do toho ale bohužel moc chutí nemá a u Michala zatím nevím,“ uzavřel Augustin Chromý.