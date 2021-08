První start si za áčko Uničova připsal už minulou středu, kdy odehrál 84. minut v MOL Cupu proti Bílovci. Tentokrát v MSFL naskočil na trávník jako střídající hráč v 62. minutě a pod vítězství 4:1 nad Znojmem se ofenzivní hráč podepsal brankou a asistencí.

A obě situace byly téměř totožné. Uničovští využili chyby v obraně Znojma a postupovali dva na gólmana. Nejprve v 83. minutě předložil míč Vojtěch Kamas před prázdnou bránu právě Miloši Šidlíkovi a o sedm minut později si oba role vyměnili.

Neměl jste při druhé akci nutkání vzít to jako správný útočník na sebe a vystřelit?

No, když jsem viděl, že tam je Vojta Kamas, který mi to chvíli před tím krásně přihrál před odkrytou branku, tak jsem si řekl, že mu to vrátím. Navíc jsem chtěl, aby z toho byl gól a kluci byli v klidu, šlo vidět, že hrajeme týmově.

První start za Uničov ve třetí lize, šel jste na plac jako střídající a zapsal jste gól a asistenci.

Hlavně to bylo o tom týmu. Kluci mi pomohli, byly to, nechci říct, takové jednoduché góly, protože někdy je těžší trefit prázdnou bránu, než dát nějaký pěkný gól. Jsem rád, že jsme vyhráli a máme další tři body.

K Uničovu jste se připojil relativně pozdě, jak se váš přesun rodil?

Měl jsem do Uničova jít už na přípravu, ale v Olomouci mi to řekli trošku později, takže jsem přišel až do rozběhnuté sezony. Jsem tady nějaké dva týdny, takže se sžívám s týmem, ale jsou tady fajn kluci, takže jsem tady rád.

Část minulé sezony jste strávil v Šumperku, kde o vás byl určitě také zájem, protože si vás chválili.

Šumperk se mi ozvýval i teď na přípravu, ale chtěl jsem jít někam do třetí ligy, kde mám šanci hrát. Zvolil jsem si Uničov, i když v něm jsou všichni kluci, kteří nastupují na mých postech vepředu šikovní, ale budu se snažit probojovat do základní sestavy.

Jak zpětně hodnotíte štaci v Šumperku?

Co jsem tam přišel na nějaké čtyři zápasy, protože potom už to přerušil covid, tak jsme tři z nich vyhráli. Nějaký gól mi tam také padl, takže si myslím, že se mi dařilo a bylo to tam fajn.

Co vám chybí k tomu, abyste se prosadil do kádru Sigmy?

V béčku Sigmy je to náročnější o to, že tam na nějaké zápasy chodí kluci z áčka, takže sem tam se nedostanete ani na lavičku. Proto jsem si zvolil třetí ligu někde jinde a nabízel se mi Uničov.