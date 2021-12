Sedmnáct zápasů, osmadvacet bodů, sedmé místo. Jak hodnotíte podzimní část sezony?

Připravoval jsem se, jak půl sezonu zhodnotím, když se mě někdo bude ptát, protože ona nebyla ani dobrá, ani špatná. Byla z naší strany rozpačitá, protože výsledky a pocit mohly být daleko lepší, kdybychom vyhrávali doma. Takhle je tam kaňka a hořkost z nepovedených domácích zápasů.

Právě domácí duely (2 výhry, 2 remízy, 5 proher) jsme v pozápasovém hodnocení často řešili. Kde byl problém?

Jak byl teď čas, tak jsem nad tím přemýšlel. Došel jsem k tomu, že skoro vždycky jsme prvních dvacet až třicet minut hráli dobrý fotbal a v každém utkání jsme v této pasáži měli velké příležitosti, které jsme neproměnili. Potom jsme většinou dostali nějaký hloupý, laciný gól, který šel vyřešit. Potom už jsme bojovali s časem a na hřišti vznikala panika. Naše hra už neměla kvalitu a výkon šel dolů, až to vyvrcholilo duelem s Hlučínem, kdy to bylo z naší strany až směšné.

Byly právě porážky 0:4 s béčkem Sigmy a Hlučínem nejhorší zápasy z vašeho prozatimního angažmá v Uničově?

Já naštěstí na historii zapomínám, takže to nedokážu zpětně zhodnotit, ale v této půl sezoně to určitě byly opravdu špatné porážky. S Hlučínem to bylo ještě horší, protože se Sigmou jsme hráli dobře. Tam to byla z naší strany křeč, kdy jsme byli půl hodiny suverénně lepší, Sigma nebyla na naší půlce a pak jsme ji dostali jedním a následně druhým gólem do klidu. My jsme se snažili hrát, ale už jsme neměli sílu zápas zvládnout. Naopak Hlučín nás přehrával a dělal si z nás více méně srandu. Když se nastavovali v závěru tři minuty, tak jsem si říkal, že to je pro nás fakt kruté.

Mohl být v pozdějších domácích střetnutích problém v sebevědomí hráčů, že jim to doma nejde?

Je to možné. Nepovedl se nám jeden zápas a už se to nabalovalo. Když se podívám do minulé sezony, kdy jsme doma vyhrávali lehoučce (6:1 Uherský Brod, 6:2 Znojmo, 8:0 Jihlava B, 7:1 Otrokovice, pozn. red.), tak jsme si na něco zvykli. Teď to bylo tak, že když to bylo po třiceti minutách 0:0, tak byli všichni znepokojeni, že jsme nedali šance. Místo toho, abychom hráli v klidu a věřili, že gól tam padne v devadesáté minutě, tak jsme se od toho nedokázali oprostit a neporvali se s tím. Každý se to snažil vzít na sebe, kvůli čemuž nebylo na hřišti nic kloudného. Možná to bylo tedy i tím vysokým očekáváním z minulého ročníku, které jsme nedokázali naplnit.

Naopak venku jste druhým nejlepším týmem bod za Kroměříží (6 výher, 2 remízy, 0 proher). Co bylo na hřištích soupeřů jinak?

Venku jsme nastupovali ve stejném rozestavení i sestavě. Nejezdili jsme nikam s taktikou zálézt a čekat na brejky. Hráli jsme stejný fotbal, ale nedělali jsme hrubky, které přišly doma. Proč jsme je dělali jen tam, to nevím. Navíc jsme vždycky proměnili nějakou šanci, čímž jsme se zklidnili a potom jsme zápas dokázali dohrát. A i když byly všechny těžké, tak jsme je měli více méně pod kontrolou.

Vaše úderné trio z minulé sezony Krč, Komenda, Ambrozek má v té probíhající na svém kontě méně gólů za více zápasů než loni. Je to také jeden z problémů?

Neprosazují se tolik, ale není to tím, že by se nedostávali do šancí. Nemají štěstí v zakončení nebo někdy kvalitu, aby to zlomili střelecky. Byly zápasy, kdy měli šancí na hattrick a stejně tak Vojta Kamas, který tam s nimi nastupoval. V zakončení chyběla lehkost. A nebylo to jen v těch domácích, ale i venkovních, kde jsme to ale zvládali tím, že jsme duel uhráli na nulu vzadu bez hrubek. My máme venku dva obdržené góly, což odpovídá tomuhle mému hodnocení.

Je možné, že vám chyběl tahový, rychlostní hráč v podobě Jakuba Vichty, který odešel do Prostějova?

Kdybychom neměli šance po stranách, že tam někdo uteče a dá balon pod sebe, tak řeknu, že nám chyběl, protože jsme ho nedokázali nahradit, ale myslím si, že i bez něj jsme si ty šance vytvářeli. Neřekl bych, že ty výsledky byly kvůli tomu, že nám odešel Kuba Vichta. Samozřejmě, když by s námi byl, tak by kvalita vepředu zase narostla a bylo by skvělé mít ho tam, ale jsme rádi, že odešel za lepším a ukázal klukům, že cesta z Uničova za profesionálním fotbalem vede.

Vy jste po celý podzim šetřil se střídáním. Neměl jste adekvátní náhradu na lavičce?

Říkal jsem klukům, že jsem smutný, že se nám nedaří střelecky i z toho důvodu, aby se dostalo na zbytek mančaftu, abych mohl v 60. minutě stáhnout hráče, místo kterých by naskočili další. My jsme hráli pořád vyrovnaně a na hřišti nebyl nikdo, kdo by se nesnažil nebo nemohl a byla potřeba jej vystřídat. Nevěděl jsem, proč bych do toho měl sahat, když to herně fungovalo. To bych týmu nepomohl. Šlo tam o ty hrubky a když vystřídám toho, kdo chybu udělal, tak ji v příštím zápase udělá někdo jiný. To bych musel losovat z klobouku a mít štěstí, že tam zrovna dám někoho, kdo ji neudělá.

Celkově tedy sedmé místo. Co na to říkáte?

Souvisí to s celým tím hodnocením. Všichni víme, že mužstvo mělo potenciál hrát bez problémů první tři místa, kdybychom zvládali domácí zápasy. Mohli jsme být nahoře a hodnocené by bylo daleko veselejší a perfektní. Osobně jsem chtěl být po podzimu výš.