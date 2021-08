Rezerva byla posílena o několik hráčů z kádru áčka v čele s Nešporem a Látalem. Prvně jmenovaný měl hned v úvodu dvě šance. Druhý pak po změně stran připravil klíčový okamžik zápasu. Zatáhl balon po straně, nacentroval před branku, kde byl připraven Uriča – 0:1. "Především první poločas byl takticky svázaný, oba soupeři se dobře obsazovali v defenzivě. Nicméně díky rychlým křídlům Uričovi a Šípovi a taky díky na hrotu hrajícímu Nešporovi jsme domácí zlobili. Vytvořili jsme si více šancí, ale gól se nám v prvním poločase nepodařilo vstřelit," řekl pro web Sigmy trenér Augustin Chromý.

"Do druhého poločasu nastoupili domácí s tím, že nás chtěli zatlačit. Spíše to ale byla voda na náš mlýn, protože jsme se zase začali prosazovat rychlými protiútoky. Poté, co se nám podařilo dát na 1:0, jsme střídáním posílili střed hřiště. V závěru domácí chtěli vyrovnat, nakopávali dlouhé míče, ale my jsme si stále vytvářeli šance z brejků. Bohužel jsme ani jeden brejk neproměnili a závěr tak byl hektický. Cením si, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce,“ dodal Chromý.

„Jsem z výsledku smutný. Klukům nemohu nic vytknout. Sigma byla dobrá. Za mě to byl remízový zápas,“ prohlásil hlučínský kouč Lubomír Adler.

FC Hlučín – SK Sigma Olomouc B 0:1 (0:0)

Branka: 65. F. Uriča. Rozhodčí: Macrineanu – Slováček, Koláček. ŽK: Neumann, Wolf – Šíp, M. Galus.

Hlučín: Lapeš – Hasala, Neumann, Tomšů (70. T. Buchvaldek), Lokša, Plesník, Praus (34. Opatřil), Mládek (70. Holzer), Kundrátek, Moučka (79. Dostál), Wolf (79. Hykel). Trenér: Lubomír Adler.

Sigma B: Stoppen – Látal, Kotouč (25. Bednár), David, Beňa (81. M. Galus) – F. Uriča (66. Grečmal), Slaměna (66. Grygar), Spáčil, Langer, Šíp (81. Piňa) – Nešpor. Trenér: Augustin Chromý.