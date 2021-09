„Čekali jsme velice těžké utkání, byla reprezentační pauza a nevěděli jsme, kdo půjde z áčka,“ prozradil uničovský kouč Dušan Žmolík.

Nakonec v soupeřově dresu naskočilo hned šest posil. Chytal Bajza, v záloze operovali Tomič, Mareček a Navrátil, na hrotu byli Šašinka s Cicilou. Ani fotbalisté z FORTUNA:LIGY nezabránili Krčovi, aby poslal Hanáky už ve druhé minutě do vedení. Následně se hosté dostávali do spousty šancí.

„Soupeře jsme nepřehrávali úplně herně, ale na šance určitě. Mohli jsme úvodní půli vyhrát takovým rozdílem, že by se druhá vůbec nemusela hrát,“ hodnotil Žmolík. Uničovské tutovky zahodil Komenda, jenž trefil konstrukci, Svoboda z dobré pozice minul, Kamase i Krče vychytal Bajza.

„Byla škoda, že jsme ani jednu situaci nedohráli. Měli bychom větší klid,“ věděl Žmolík. „Sbírali jsme odražené míče a zakládali rychlé protiútoky, čímž jsme jim dělali problémy. Slovácko nám pomáhalo tím, že občas zkazilo rozehrávku a dělalo chyby,“ dodal.

Hanákům nevadilo ani to, že už po půl hodině musel kouč sáhnout ke změně ve stoperské dvojici. „Dominik Straňák měl nějaký přeležený krk a v zápase se to ještě zhoršilo, takže nemohl otočit hlavou. Výkon tedy nebyl úplně ideální a nechal se vystřídat,“ objasnil Žmolík.

Naopak se Uničovským vrátil po zranění do sestavy Jan Ambrozek a právě ten po změně stran přidal pojistku z penalty.

„Slovácko potom nakopávalo na vysokého Ciciliu, který míče sklepával, ale kluci to zvládli výborně a všechno uskákali. Odklízeli balony do bezpečí a ještě zakládali akce na naše útočníky,“ byl spokojený Žmolík.

Naději pro domácí vydoloval Tomič, který dvacet minut před koncem snížil. „Hráli jsme zodpovědně, ale smrdělo to tam nějakým propadeným míčem a mohla z toho být remíza, která by se před utkáním jevila jako dobrá, ale po průběhu by byl bod strašně málo,“ věděl Žmolík.

Jeho svěřenci si tak spravili chuť, protože po minulém víkendu a porážce s Ostravou byli hodně skleslí.„Kluci byli z toho výkonu nešťastní a začali pochybovat, jestli hrajeme dobře. My jsme ale zapracovali na nějakých věcech a slabinách, které nám Baník odkryl. To se projevilo a v sobotu jsme zápas zvládli herně i výsledkově parádně,“ uzavřel Žmolík, jehož mužstvo v neúplné tabulce poskočilo na čtvrtou příčku.

1. FC Slovácko B – SK Uničov 1:2 (0:1)

Branky: 69. Tomič – 2. Krč, 54. Ambrozek z pen. Rozhodčí: Marek – Mayer, Ogrodník. ŽK: Můčka (U.). Diváci: 96.

Slovácko B: Bajza – Vincour, Stojmenov, Merdovič - Tomič (82. Polášek), Kudela (59. Aldin), Mareček, Navrátil, Juroška (59. Pernica) - Šašinka, Cicilia. Trenér: Pavel Němčický.

Uničov: Kalina – Diblík, Straňák (28. Koutek), Svoboda, Ambrozek, Komenda, Bača, Krč (81. Šidlík), Kamas (68. Vybíral), Můčka, Koutný. Trenér: Dušan Žmolík.