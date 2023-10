Fotbalisté Uničova porazili v rámci Moravskoslezské ligy béčko Zlína 2:1. Pomohl jim k tomu zlepšený výkon ve druhém poločase a slepené branky Tomáše Komendy a Marka Hausknechta.

Rohový kop Uničova | Video: Michal Muzikant

Ve středu padl Uničov na vlastním hřišti ve 3. kole MOL Cupu 1:2 s ligovým áčkem Zlína. V neděli si střihl odvetu tentokrát s třetiligovým béčkem.

„Věděli jsme ale, že to bude možná těžší utkání než to středeční, protože přijelo asi pět hráčů ze širšího kádru áčka, kteří s ním trénují a mají ligové smlouvy. To se potvrdilo,“ řekl na úvod trenér Uničova Jiří Balcárek.

Tomu naopak chyběl Jan Ambrozek, který v pohárovém utkání viděl červenou kartu. Stále nemohl kouč využít ani Jakuba Vichtu či Michaela Sečkáře. Vrátili se mu však Jakub Svoboda a Martin Diblík.

Fotogalerie z MOL Cupu:

První poločas však měl častěji míč na svých kopačkách Zlín, větší šance ale nepřicházely ani na jedné straně. „Z minulých utkání, kdy Zlín remizoval v těžkém utkání na hřišti béčka Baníku a porazil 3:0 Frýdek-Místek, jsem věděl, že budou silní na míči a běhaví,“ byl si vědom domácí kouč.

Zlín nakonec v první půli vstřelil vedoucí gól, ale ten neplatil pro ofsajd. „Kdyby dali vedoucí gól, asi by to pro nás bylo složitější,“ uznal Balcárek.

Ten ale o poločase sáhl ke dvojitému střídání a změně rozestavení na 3-5-2. „Měl jsem nachystaný plán B. Chtěli jsme si je první poločas pustit, ale ne až tak, abychom je pouštěli do šancí. Pár jich měli, protože jsme propadali a nezachytávali náběhy krajních hráčů. Nekomunikovali jsme a špatně přebírali hráče. Byli jsme až moc pasivní,“ hodnotil Balcárek.

Bouřka v kabině ale neproběhla. „Hlas jsem nezvyšoval. Bylo to hlavně o taktice a klukům jsem řekl, co chceme hrát,“ přiblížil.

A vyplatilo se, Uničov na soupeře nastoupil ve velkém stylu, zavřel jej na jeho polovině a v 56. minutě se dostal do vedení.

Martin Vybíral, který se přesunul do středu, posadil svůj centr přesně na hlavu Tomáše Komendy a ten poslal míč na zadní tyč a domácí vedli. O dvě minuty později zvýšil na 2:0 Hausknecht, který z voleje prostřelil brankáře.

„Otočilo se to, byli jsme na míči, silnější ve středu hřiště a dostávali se do situací, do kterých jsme chtěli,“ všiml si Balcárek. Uničov měl ve druhé půli k dispozici obrovské množství rohů, ale žádná branka ani velká šance z toho nebyla.

„Mluvíme dlouhodobě, že se nemůžeme prosadit ze standardek. Sami čekáme, kdy nám to tam padne,“ prozradil.

Už to vypadalo, že si Uničov dokráčí pro pohodlné vítězství, protože Zlín se nedostával ani do náznaků šancí. Jenže dvacet minut před koncem přišla přízemní střela zpoza vápna na přední tyč a brankáři Kvapilovi projel míč pod rukama. A bylo sníženo.

„Zrovna jsem chtěl střídat a dát tam Suchánka. Podíval jsem se na střídačku a gól neviděl,“ nemohl přidat svůj pohled kouč.

Ještě hůře mohlo být domácím o chvíli později. To proletěl míč malým vápnem Uničova a hostující hráč už uklízel do prázdné brány, ovšem Martin Diblík skluzem míč z brankové čáry vykopl. „Beci mají za úkol v obranné fázi zavírat kraje. Choval se, jak měl,“ chválil trenér.

Uničov už si jednobrankový náskok pohlídal a snížil z druhého místa ztrátu na vedoucí Baník Ostrava B na tři body.

„Asi jsme je překvapili tou změnou, byli zaskočení, což bylo rozhodující,“ uzavřel Jiří Balcárek.

SK Uničov - FC Zlín B 2:1 (0:0)

Branky: 57. Komenda, 59. Hausknecht – 75. Bobčík

Rozhodčí: Svoboda – Mayer, Vejtasa. ŽK: Javůrek - Polášek. Diváci: 184.

Uničov: Kvapil – Diblík, Saňák (46. Sklenář), David, Svoboda, Hausknecht, Komenda (90+1. Michl), Vybíral, Krč (90+3. Suchánek), Kamas (46. Javůrek), Koutný. Trenér: Jiří Balcárek.

Zlín B: Slezák – Jura, Slovák, Kulíšek, Bobčík, Číž (71. Červinka), Fojtů (80. M. Mlýnek), Hartman, Švach (80. Ovesný), Polášek (90. Polášek), Slouk. Trenér: David Hubáček.