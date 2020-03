Naprázdno vyšlo v úvodním jarním zápase béčko olomoucké Sigmy v Rosicích. Svěřenci kouče Augustina Chromého tam prohráli 1:3.

Augustin Chromý, trenér Sigmy Olomouc B | Foto: Deník / Stanislav Heloňa

„Byl to zajímavý zápas. Soupeř nakonec využil svých zkušeností. Řekl bych, že to byl rozhodující faktor,“ řekl olomoucký trenér, který do zápasu musel z nejrůznějších důvodů poslat hned čtyři hráč, kteří MSFL hráli vůbec poprvé.