„Vůbec jsem ji neviděl. Koukal jsem na zahrávajícího hráče a najednou pískl penaltu,“ popisoval domácí trenér Jiří Neček.

Jan Ambrozek totiž standardku rozehrál na přední tyč, ale faul byl pískán za souboj na zadní tyči. Stejný hráč pak pokutový kop bezpečně proměnil a poslal svůj tým v sedmnácté minutě do vedení.

Od té doby se ale do šancí začalo dostávat také Velké Meziříčí. „Začátek byl slušný, ale pořád jsme měli díry v obranné trojce. Přečíslovali nás a hráli jsme hrozně roztaženě,“ nebyl spokojený Neček.

Šance byly k vidění na obou stranách, ale Uničovu se nedařilo navýšit náskok. „Trošku těm naším střelcům zvlhl prach. Je to takové jalové,“ všiml si kouč.

Do druhé půle udělal několik změn, ale ani to příliš nepomohlo. „Změnili jsme rozestavení a postupně jsme tam dali čerstvé krajní obránce, přesto nám přes kraje chodili centry a jsem naštvaný, protože ani oni jako střídající obraně nepomohli,“ přiblížil Neček.

V 57. minutě se odehrál klíčový moment. Uničovský Václav Koutný hasil brejkovou situaci a v souboji těsně před šestnáctkou podle sudího fauloval unikajícího útočníka, i když hráč s tímto rozhodnutím vůbec nesouhlasil. Přesto viděl červenou kartu a Uničov šel do deseti.

„Nevím, jestli netrefil spíše balon, musím se ho zeptat a podívat se na video. Zároveň mi ale budou muset vysvětlit, co tam dělali, protože dva stopeři byli úplně mimo a on to musel hasit. Vyloučení zápas hodně ovlivnilo. V ten moment bylo cítit, že nám dochází síly a nezvládali jsme to uběhat. Soupeř byl silný, má herní kluky a dobře to uhrál,“ hodnotil Neček.

A měl pravdu. V brance Uničova sice poprvé na jaře nastoupil Tomáš Uvízl a dlouho držel své spoluhráče, ale v závěru přece jenom síly domácím došly a inkasovali třikrát během šesti minut.

„Tomáš se na svůj start těšil, předvedl výborný výkon. Chytil tutový gól, kdy soupeř už zvedal ruce, ale obránci mu bohužel nepomohli a na jeho výkon nenavázali, takže ho trošku potopili,“ řekl Neček.

„Klíčové bylo, že jsme nedali druhý gól. I v deseti se dá hrát slušně, měli jsme tam dobré akce, ale nedohráli jsme je. Když dáte v deseti gól, chytnete vítr a hraje se jinak, to nám chybělo,“ dodal.

Uničov tak doma prohrál 1:3, ale šanci na nápravu bude mít hned ve středu, kdy ve vloženém kole přivítá Vratimov.

„Musíme se zamyslet, hráči vypadali bez chuti a nebylo to ono. Sám jsem hleděl, co se s některými děje, protože na tréninku vypadají slušně, ale přijde zápas, který je vrchol a tam se nevydají. Mrzí mě to a budeme si muset promluvit,“ uzavřel Jiří Neček.

SK Uničov - FC Velké Meziříčí 1:3 (1:0)

Branky: 18. Ambrozek (pen.) – 79. a 80. Plichta, 85. Šuta.

Rozhodčí: Drozdy - Tomanec, Gasnárek. ŽK: Ambrozek – Komínek. ČK: 57. Koutný (U.) Diváci: 165.

Uničov: Uvízl – Koutný, Bala, Vejvoda - Sečkář (46. Můčka), Svoboda (88. Štaffa), Ambrozek, Komenda, Bača, Vybíral - Krč, Komenda (59. Diblík). Trenér: Jiří Neček.

Velké Meziříčí: Kolář – Pavlík (70. Bouček), Puža, Demeter Patrik, Šuta, Nedvěd (86. Vašíček), Plichta, Demeter Robin, Komínek, Mucha, Urbánek (59. Malata). Trenér: Jan Šimáček.