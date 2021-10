Utkání 13. kola MSFL nezačalo pro svěřence Dušana Žmolíka moc dobře. Opět totiž na domácí půdě inkasovali jako první. „Byl to debilní gól z akce, která se dala stoprocentně vyřešit v rohu hřiště,“ nechápal Žmolík.

Navíc ve 36. minutě přišel Uničov o stálici v obraně. Zprvu to vypadalo, že se jedná o nevinný souboj, rozhodčí ani faul nepískal, ale následky byly horší. Jeden z hlučínských hráčů přišlápl Václavovi Koutnému nohu a ten se svíjel v bolestech. „Mám zlomenou nohu,“ myslel si stoper. To by naštěstí neměla být pravda, ale i tak musel do nemocnice. „Má tam hlubokou tržnou ránu a byl by zázrak, kdyby se ještě na podzim vrátil,“ popisoval Žmolík.

A Koutného spoluhráči se chtěli semknout a otočit nepříznivý vývoj. „Mělo je to vyhecovat, ještě jej v šatně potkali, než odjel a říkali mu, že pro něj vyhrají,“ prozradil Žmolík.

Jenže opak byl pravdou. Směrem dopředu to není ten Uničov, který v minulé sezoně sázel jednu branku za druhou a v nedělním duelu si nevytvořil jedinou stoprocentní šanci. „Nějaké střely tam byly, ale máme příležitostí strašně málo,“ kroutil hlavou kouč.

„Vůbec nechápu, kde je naše sebevědomí. Rozumím hráčům, že se nám doma nedaří, ale venku vyhráváme, takže není důvod, být na hřišti posraný. Jenže to my jsme a z toho všechno pramení. Hráči si nevěří, nakopáváme balony, nezískáváme odražené a dělám něco, co na tréninku vůbec nenacvičujeme. Když máme příležitost provést něco natrénované, tak to neuděláme, i když hráči ví, že to vychází a tisíckrát si to vyzkoušeli. Když bychom ty věci udělali a nevycházely nám, dokážu vymyslet cvičení, kterým to zkvalitníme, jenže my se v zápase prezentujeme úplně jinak. Třeba to kluci chtějí hrát jinak, ale měli by mi to říct. Je otázka, jestli bych tady v budoucnu měl působit,“ zamyslel se dlouze Žmolík nad problémem.

A měl k tomu důvod, protože Uničov inkasoval ve druhé půli ještě další tři branky a padl jasně 0:4. „Výsledek nevypadá hezky, ale to nevypadala ani hra, která neměla nic, za co bychom se mohli pochválit nebo na čem bychom mohli najít něco pozitivního. Když jsem viděl v závěru mančaft, tak jsem se modlil, aby to nedopadlo ještě hůř,“ kroutil hlavou Žmolík.

Uničov tak prohrál doma třetí zápas a nevyhrál už pět duelů v řadě. Napravit reputaci si uničovští můžou už příští neděli, kdy v 10.15 přivítají Blansku.

SK Uničov - FC Hlučín 0:4 (0:1)

Branky: 59. a 66. Zajíček, 26. Neumann, 81. Straňák vl.

Rozhodčí: Havlín – Mayer, Kolář. ŽK: Koutný, Ambrozek, Bala – Plesník, Wala. Diváci: 162

Uničov: Uvízl – Koutek, Koutný (36. Straňák), Bala, Můčka – Ambrozek, Kamas (60 Dittmer), Svoboda – M. Vybíral (79. Michalík), Komenda, Krč. Trenér: Dušan Žmolík.

Hlučín: Lapeš – Zajíček (75. Tomšů), Wala, Hasala, lehnert, Neumann (79. Holzer), Praus (79. Dostál), Opatřil, Plesník, Mládek (84. Buchvaldek), Moučka (79. Wolf). Trenér: Lubomír Adler.