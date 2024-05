Sváteční středu si na uničovský stadion našlo cestu téměř tři sta platících diváků. Ty v krásném počasí sledovali duel Uničova s Blanskem. Domácí měli za sebou dva vítězné duely před vlastními fanoušky.

Chvíli před poločasem se dostali do vedení, když rozehráli na krátko rohový kop, hostující gólman Kubica nepředvedl úplně jistý výběh na centr Ambrozka a Adam Červeň jej hlavou překonal. Pro slovenského obránce šlo o první branku v dresu Uničova od zimního příchodu.

Zdroj: Michal Muzikant

„Zápas jsme rozjeli dobře. Soupeř na nás byl připravený a my jsme věděli, že musíme být opatrní a nepustit ho do brejkových situací. První poločas to kluci plnili. Jsem rád, že jsme se prosadili po standardce, ale bylo nám to k ničemu,“ hodnotil trenér Uničova Petar Aleksijević.

Ve druhé půli totiž Blansko dokázalo srovnat a následně utkání otočit. Vyrovnání přišlo po hodině hry, kdy špatně odkopl míč Saňák, čímž poslal hosty do brejku. Rajčinec dostal míč pod sebe, ten se mu sice zamotal mezi nohy, ale bylo to ku prospěchu. Obránce totiž chtěl blokovat střelu, ale takhle to přeběhl a hostující střelec míč trefil pod víko k tyči.

O pět minut později přišla další chyba, ale tentokrát vše zachránil brankář Kvapil, ač se zdálo, že zasáhl míč mimo vápno rukou, sudí nepískal.

Také třetí nebezpečná akce Blanska šla přes levou stranu Uničova. Hosté se se štěstím dostali do situace dva na jednoho a Tulajdan ji zakončil do prázdné brány.

Zdroj: Michal Muzikant

„Soupeři jsme obě branky nabídli. První byla po individuální chybě, u druhé přišla také ztráta. Zápas se odvíjel, jak jsme si představovali, ale pak jsme byli potrestáni,“ říkal domácí kouč.

Uničov se už na žádný velký tlak ve zbylých devatenácti minutách nezmohl a s Blanskem prohrál 1:2.

„Ve druhé půli jsme paradoxně hráli lépe než v té první. Byli jsme více u branky soupeře a třeba po střele Hausknechta se míč málem dokutálel za čáru. Měli jsme tam nějaké situace z boku, ale žádná tutovka tam už nebyla. Soupeř se dobře zatáhl a pro nás bylo složité se tam dostat. Přesto si myslím, že to nebyl zápas, který se měl prohrát,“ popisoval Aleksijević.

Zdroj: Michal Muzikant

„Dokončíme náročný týden v Uherském Hradišti proti Slovácku B a potom si trošku odpočineme,“ dodal.

Potyčka po utkání