„Komise rozhodčích uznala jasně, že to nebyla červená,“ objasnil trenér Uničova Jiří Neček.

Po minulém zápase tak mohli cítit velkou křivdu, protože nad Velkým Meziříčím dlouho vedli 1:0 a měli zápas pod kontrolou. Jenže v 57. minutě šel Koutný za údajný faul na unikajícího útočníka ven a Uničov v deseti začal pouštět soupeře více do hry, až nakonec jeho tlaku neodolal a padl 1:3.

„Bylo to jasné ovlivnění zápasu, které nás připravilo o vítězství. Bohužel výsledek zůstal a nás to obralo o body. Byli jsme na ně nachystaní, ale takové zápasy, které rozhodčí nezvládnou, bohužel jsou. Je to hrozná škoda,“ vracel se ještě k neděli Neček.

S Vratimovem začal Uničov dobře. Už v 10. minutě se po pěkné akci na pravé straně prosadil slabší pravačkou Aleš Krč. Ve 26. minutě už to bylo 2:0, po hlavičce Tomáše Komendy. „Měli jsme dobrý začátek, něco jsme si vyříkali a mužstvo chtělo vyhrát. Z obou útočníků mám obrovskou radost. Už při rozcvičce jsem Komendovi říkal, že by konečně měli dát zase gól,“ smál se kouč.

Uničov měl v první půli ještě další dvě velké šance, aby duel definitivně rozhodl, jenže žádnou neproměnil.

„To mě mrzí, protože některé byly opravdu pěkné a mohlo to být pro diváky pestřejší. Tyhle dohrání mi tam pořád chybí,“ říkal Neček.

V jediné vážné šanci Vratimova pak domácí podržel brankář Uvízl. Ve druhé půli si Uničov už vedení pohlídal, sám si žádnou velkou příležitost nevytvořil, ale do ničeho nepustil ani soupeře.

SK Uničov - FC Vratimov 2:0 (2:0)

Branky: 10. Krč, 26. Komenda.

Rozhodčí: Macrineanu - Silný, Řezníček. Bez karet. Diváci: 118

Uničov: Uvízl - Koutný, Vejvoda, Bala - Vybíral (Diblík), Bača, Ambrozek, Svoboda (82. Štaffa), Sečkář (71. Můčka) - Krč, Komenda (82. Šidlík). Trenér: Jiří Neček

Vratimov: Střalka - Dziuba, Elbel, Hajnoš, Hladík, Igbinoba, Klejnot (78. Smilowski), Kundrátek, Chlopek (53. Varadi), Teplý (67. Roháček), Wojatschke. Trenér: Filip Racko.