„Zahráli jsme si super zápas proti silnému týmu na hezkým stadionu, takže to byl takový pěkný restart. Bohužel jsme soupeři doslova darovali nějaké góly a výsledek vypadá hrůzostrašně,“ popisuje uničovský trenér Dušan Žmolík.

Hned v sobotu mohli jeho svěřenci změřit síly i s ligovým Zlínem, ale ze zápasu sešlo, protože na takovou nálož nebyli připraveni. „Někdo by to mohl odnést zraněním,“ vysvětluje Žmolík.

Navíc šířka kádru také není zrovna velká. V Brně měli Hanáci k dispozici dva brankáře a třináct hráčů do pole, které doplnili dva dorostenci.

Přitom obránce Roman Bala odehrál už dopoledne souboj proti olomoucké Sigmě v dresu Prostějova, kam se mluví o jeho případném přestupu. A podle ohlasů při první zkoušce obstál.

„O Romana je zájem. Určitě by to pro nás byla ztráta, protože podává dobré výkony. Zároveň by měli kluci motivaci, protože by viděli, že se z Uničova dá někam dostat. Záleží na Prostějovu, jak velký ten zájem je a jestli se dohodnou. Já si myslím, že na to kvalitu má,“ přidává svůj pohled trenér Uničova.

Naopak Patrik Strnad už s týmem do Brna necestoval.

„Vypadá to, že od nás opravdu odejde. Já bych ho rád udržel, ale on má jiné plány a chtěl by zkusit vyšší soutěž,“ přibližuje kouč Strnadovu situaci.

Hovoří se, že by mohl zkusit štěstí ve Vlašimi, sám fotbalista to však nepotvrdil.

„Všechno je v jednání. Nechci nic zakřiknout. Momentálně trénuju individuálně, chtěl jsem zlepšit kondici a jsem připraven kdykoliv na jakoukoliv zkoušku,“ prozrazuje Strnad, který v mládeži prošel Karvinou, Opavou a v MSFL oblékal ještě dres Frýdku-Místku.

„Mám svůj cíl a za ním si jdu. Chtěl jsem změnu a výzvu, která by mě posunula ve fotbale zase dál. Jsem jiný hráč, než když jsem vyšel z dorostu a věřím, že jsem připravený. Může se však stát, že nevyjde nic,“ říká.

STŘELEC KRČ ZŮSTÁVÁ

Uničovští si však můžou mnout ruce, protože v kádru zůstává dlouhodobě nejlepší střelec Aleš Krč. Ačkoliv se mluvilo o zájmu vítěze třetí ligy z Blanska, tak levonohý fotbalista se rozhodl klubové barvy prozatím neměnit.

„Slyšel jsem, že něco probíhá, ale jestli z toho sešlo, tak jsem rád. Ačkoliv ty vztahy nebyly vždy růžové, tak Alda je pro tým nesmírně platným hráčem,“ reaguje na informaci Dušan Žmolík.

Zato otazník stále visí nad stoperem Romanem Vejvodou, který se snaží o návrat po zranění.

„Nechce se mu z té party. Z pozice trenéra už to je pak jiné. On se ještě vidí na hřišti, ale my bychom ho už rádi viděli v pozici asistenta trenéra. Uvidíme, co mu zdraví dovolí a jak se domluví s vedením,“ prozrazuje bývalý spoluhráč dlouholetého kapitána Uničova Žmolík.

„Snažím se dát do kupy, ale bude to těžké. Ještě mě čekají injekce do zad, to je poslední šance. Pokud to nepomůže, budu muset kariéru ukončit,“ prozradil Vejvoda.

KOUTKŮV NÁVRAT SE BLÍŽÍ

Stejně tak se po zranění kolena vrací i obránce Ladislav Koutek, který však ještě trénuje individuálně a čeká na zelenou od doktorů. K týmu by se měl připojit během června a podle slov trenéra s ním všichni počítají.

Za koho tedy bude muset čtvrtý celek předčasně ukončené sezony MSFL shánět náhradu, ukáže až čas. „Žádné jiné hráče, než ty, kteří přijdou za naše odchody, hledat nebudeme. S vedením jsme se bavili o některých hráčích, které by bylo možné oslovit, ale to je coby – kdyby. Takže se nejedná o nějaký zájem,“ říká Žmolík. Jeho svěřenci si teď budou užívat tréninku s balonem.

„Nebude to nějaký dril jako v zimní přípravě,“ ujišťuje kouč, který by chtěl domluvit přátelské zápasy s béčky ligových mančaftů.

V červenci pak má Žmolík v plánu dát svým hráčů ještě týden volna a následně najet na závěrečnou přípravu před novým ročníkem.