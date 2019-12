V úvodu sezony překvapivě nedostával v dresu Uničova dostatek prostoru, jak tomu bylo dřív. Dlouholetý nejlepší střelec týmu Aleš Krč tak nebyl spokojený se svojí novou rolí v týmu a dokonce zvažoval odchod. Následně ale našel společnou řeč s trenérem a svými výkony pomohl hanáckému týmu k udržení domácí neporazitelnosti.

V devíti utkáních před vlastními fanoušky svěřenci Dušana Žmolíka šestkrát zvítězili, třikrát remizovali a podzim zakončili na čtvrté příčce tabulky Moravskoslezské fotbalové ligy.

„Jsme spokojení. Třicet bodů byl náš cíl. Myslím si, že soupeře přehráváme a předvádíme dobrý fotbal. Škoda jen, že jsme některé zápasy zbytečně ztratili v závěru,“ začal s glosováním uplynulé poloviny ročníku střelec Uničova Aleš Krč.

Nezvyklý post

Pro něj se jednalo o hodně hektický půlrok. V letní přípravě léčil zranění, ale navzdory jim úvodní kolo stihl. Hrotový útočník však nastoupil nezvykle na levém křídle. „Je to pro mě nový post. Nejlépe se cítím na hrotu, protože bránění není moje silná stránka. Naštěstí hrajeme útočný fotbal hodně nahoře,“ hodnotil novou pozici.

A právě nespokojenost s postem vyvrcholila k neshodám s trenérem Dušanem Žmolíkem.

Krč po úvodním zápase proseděl další dva na lavičce a v dalších čtyřech šel na trávník až jako střídající hráč. „Nesl jsem to hodně špatně, protože po těch zdravotních patáliích jsem se na hřiště strašně těšil,“ popisoval své pocity bývalý nejlepší střelec MSFL a autor více než stovky gólů.

A tak se začalo mluvit o zájmu jiných celků. Ozvali se z druholigové Líšně, Blanska, či Vyškova.

„Z Líšně mi volal trenér Machálek, kterého znám, ale nevěděl jsem, jak na tom jako nováček budou, i když se jim zpočátku dařilo. Ve Vyškově měli zase nedostatek útočníků, ale zůstal jsem v Uničově a jsem za to rád, protože na tento klub nedám dopustit,“ popisoval průběh jednání.

Trefa proti Sigmě

K návratu do základní sestavy mu pomohla vítězná branka proti béčku Sigmy Olomouc a definitivně se všechno zlomilo v Ostravě, kde se gólem zasloužil o smazání dvoubrankového náskoku Baníku B. „S trenérem jsme si to všechno vyjasnili. Musím respektovat, že vyznává styl 4-3-3 a přijal jsem tuto roli. Navíc můžu chystat góly pro spoluhráče,“ pokračoval Aleš Krč.

Od této doby odehrál všech jedenáct zápasů v základní sestavě, chyběl pouze devět minut a trenérovi se odvděčil dalšími čtyřmi brankami. „Štve mě ale, že jich nedávám tolik, protože mě to vždycky těšilo. Nějak se to zaseklo, ale snažím se týmu pomoci i jinak a snad se na jaře rozjedu i gólově,“ doufá vyhlášený tradiční kanonýr.

V úvodu jara se budou uničovští fotbalisté snažit dohnat šestibodovou ztrátu na vedoucí Blansko. „Máme je hned první kolo doma, tak se jim můžeme přiblížit,“ zakončil Krč hodnocení uplynulého podzimu.

Na první jarní bitvu proti lídrovi tabulky si bude muset počkat do 8. března.

Očima trenéra Dušana Žmolíka:

„S herním projevem jsem spokojený. Před sezonou bych třicet bodů bral, ale některé zápasy jsme zbytečně ztratili. Kdybychom je zvládli, mohla tabulka vypadat jinak. Měli jsme na to, abychom měli stejně bodů jako první Blansko. Bohužel dostáváme laciné góly, které pramení z nekoncentrovanosti. Celkově jsme jich inkasovali hodně, nejvíc z týmů, které jsou nahoře. Naopak jsme dost branek vstřelili, ale na to, kolik šancí si vytváříme, jsme jich mohli dát daleko více. Tyhle nedostatky spolu souvisí, a pokud je odstraníme, tak bude naše síla ještě větší. Důležité je, že všichni víme, že nám mnoho bodů proklouzlo mezi prsty a nikdo není uspokojený.“

O domácích a venkovních zápasech

„Mnoho týmů proti nám staví sestavu defenzivně a nechtějí hrát fotbal. Bylo však několik zápasů, kdy se soupeř snažil útočit a ta utkání byla výborná. Oproti minulé sezoně se nám daří doma a pro naše fanoušky je to dobře. Naopak venku jsme zápasy ztratili vlastními chybami a ne tím, že by protivník byl lepší. Když už se nám některé utkání nepovedlo, tak jsme to v následujícím napravili a vzali si zpět herní sebevědomí.“

O situaci kolem Aleše Krče

„Byl na něco zvyklý a já jsem přišel a postavil ho do jiné role. Měli jsme odlišný názor na fotbal a na to, kde by měl nastupovat. Ani jeden jsme nechtěli ustoupit. Kluci v systému hrají rádi a nemůžu přizpůsobit styl jednomu hráči na úkor dalších patnácti. Nakonec se to vyřešilo a sedlo si to. Alde je týmu platný na kraji a já jsem nechtěl, aby odcházel, protože kluci i já jej v týmu potřebujeme. Jeho výkony na podzim byly výborné.“

SK Uničov

MSFL

4. místo

30 bodů, skóre 31:24

8 výher, 6 remíz, 3 porážky

Nejužitečnější hráč:

David Bača

Fotbalisté Uničova mají hru založenou na vysokém pressinku, dobrém pohybu a následné kombinaci. Střední záložník David Bača nechyběl na podzim ani minutu a odvádí hodně „černé“ práce. Naběhal mnoho kilometrů, vybojoval hodně míčů a následně se zasloužil o rozehrání akcí.

Nejlepší střelec:

Tomáš Komenda

7 branek

Nejpovedenější zápas:

Uničov – Frýdek-Místek 3:0 Proti silnému soupeři, který je po podzimu na třetím místě, předvedl Uničov výborný výkon a soka přehrál. Navíc si věděl rady v koncovce a to se projevilo na jednoznačném výsledku.