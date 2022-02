„Michael přijel na začátku týdne na trénink ale po pěti hodinách volali z Bohemians, že se jim zranili tři útočníci Chramosta, Necid a Puškáč. U dvou z nich to vypadá na delší zranění. Omlouvali se nám, že by Michaela potřebovali nutně zpět, takže se po jednom tréninku vrátil,“ potvrdil sportovní ředitel klubu Ladislav Dudík.

„Pořád tedy sháníme útočníka,“ dodal Dudík.

A nastal další problém. Pětadvacetiletý stoper Roman Bala totiž odchází na hostování do třetiligového Uničova.

„Požádal nás a z dobré vůle jsme mu vyhověli,“ popisoval Dudík.

„Neměl jsem takovou pozici, jakou jsem si představoval a chtěl jsem hlavně stabilně hrát,“ objasnil Roman Bala.

Hostování v Prostějově? Škola má přednost, říká Svědík na adresu talentu

A to i přesto, že momentálně kouč Daniel Šmejkal disponoval pouze dvěma zdravými středními obránci Danielem Bialkem a právě Balou.

„Vyhodnotil si to tak, že když se další stopeři uzdraví, tak by byli před ním,“ řekl Dudík.

Jan Schaffartzik se postupně začal vracet do tréninku, Aleš Schuster začne až příští týden. „Honza ale jen běhá, Aleš první kolo nestihne,“ přiblížil Dudík.

„Nechtěl jsem dopadnout, že pak budu třetí, čtvrtý stoper a odehraji pár zápasů. I když se mohlo stát, že zahraju a udržím se v sestavě,“ potvrdil Bala.

Žák po prvním ligovém gólu: Vysníte si to už jako dítě, srovnával jsem

„Přestože Uničov potřebuje stopera, tak i pan Nezval Romanovi říkal, ať se soustředí na fotbal, zahraje a i on věřil, že se může v sestavě udržet,“ pokračoval Dudík.

Nakonec Balu uvolnil i přesto, že ví, že se pro jeho klub jedná o velký risk, protože zdravotní situace okolo zmiňovaných Schaffartzika se Schusterem je nejasná a na sehnání náhrady za Balu má Eskáčko už jen pár dní, protože 22. února končí přestupové období.

„Nevíme, jak na tom bude Aleš Schuster zdravotně, je mu čtyřicet let a měsíc už je mimo. Kdyby náhodou noha nebyla dobrá, tak jsme to vyhodnotili, že bychom stopera přivedli. Žhavili jsme telefony a zjišťovali možnosti. Něco se naskytlo a věřím, že to dopadne,“ nebyl konkrétní Dudík s tím, že má Prostějov nějakého stopera vyhlédnutého.

Uničov býval baštou pro Sigmu, teď odchovanci chybí. Chci to změnit, hlásí Neček

„Jsem rád, že mi vyšli vstříc, ale byla to pro mě dobrá zkušenost. Na konci sezony mi končí smlouva, budu volný hráč a třeba se mi otevřou dveře někam jinam. V Prostějově říkali, že je to mrzí, ale budou mě nadále sledovat,“ uzavřel Bala.