„Chtěl jsem, aby mužstvo navázalo na postup a abychom prodloužili sérii. Jsem rád, že se to povedlo,“ začal hodnocení trenér Uničova Jiří Neček.

Ten měl menší trable se sestavou, protože se kádr potýkal s nemocí. „Někteří hráči byli po nemoci jako Hausknecht nebo Vybíral. Teplotu měli také Krč s Vejvodou. Něco se tím týmem prohnalo,“ přiznal Neček.

Uničov přesto vstoupil do utkání ve velkém stylu. Už v páté minutě totiž vedl díky gólu Davida Bači. Po rohovém kopu si střední záložník našel odražený míč na hranici šestnáctky a uklidil jej po zemi k tyči.

A kdo přišel o pár minut po úvodním hvizdu, tak litoval. Protože v sedmé minutě předvedl svoji první parádu útočník Aleš Krč. Na levé straně dostal spoustu prostoru, navedl si míč na střed, prostrčil jej mezi nohami bránícího hráče a šajtlí ho uklidil obstřelem přes soupeře na zadní tyč do šibenice.

„Povedl se nám nástup. Dvě rychlé branky nám pomohly a dodaly sebevědomí. Jinak to bylo první půli vyrovnané utkání. ale ve druhém poločase jsme soupeře přehráli, hlavně na šance. Výborně hrál Kuba Vichta, který připravoval z pravé strany šance. Vždycky to navedl a výborně prostrčil. Nachystal i tutovku pro Aleše, který to ale prováhal a ještě uklouzl,“ popisoval Neček.

Sedm minut před koncem ale dal Krč na tři body pro Uničov razítko. Tentokrát dostal přihrávku do pokutového území a z jedné jej poslal šajtlí přízemní střelou opět na zadní tyč. 3:0. „Už jsme to pak v klidu dohrávali a byl jsem rád, že to takhle dopadlo,“ uzavřel Jiří Neček.

SK Uničov - FC Hlučín 3:0 (2:0)

Branky: 7. a 83. Krč, 5. Bača.

Rozhodčí: Kolář – Bělák, Řezníček. ŽK: Svoboda - Zajíček. Diváci: 196.

Uničov: Kvapil – Saňák, Coufal, Koutný, Sečkář - Vichta (90. Suchánek), Bača, Svoboda (87. Hausknecht), Javůrek (76. Vybíral) - Komenda (87. Kamas), Krč (90. demel). Trenér: Jiří Neček