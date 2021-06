Fotbalisté Uničova v pátek zakončili úvodní část přípravy na novou sezonu. V závěrečném duelu podlehli béčku Sigmy Olomouc 1:3, ale trenér Dušan Žmolík byl přesto spokojený. Nyní musí společně s vedením klubu vyřešit otázku kádru. „Nejsme v úplně ideálním stavu. Trénujeme v deseti lidech,“ popsal situaci Žmolík.

Trenér Uničova Dušan Žmolík udílí pokyny. | Foto: Deník/Miroslav Mazal

Třetiligoví hráči od něj dostali teď pár dní volna a v úterý 22. června zahájí ostrou přípravu na další ročník. V pauze by si kouč přál přivést nové akvizice, které by zvedly konkurenci v týmu. V něm totiž končí stoper Marcel Krayzel, jenž míří do Bílovce. „Vrací se domů za rodinou a měl by to daleko. Nyní za něj dobře zaskakoval Kuba Můčka, ale určitě musíme přivést středního obránce,“ ví Žmolík.