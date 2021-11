Berete nakonec konečnou remízu?

Když prohráváte 0:3, tak můžeme říct, že výsledek 3:3 je dobrý. Bod na domácím hřišti je ale ztráta. Jak říkal Petr Uličný, doma se musí vyhrávat. Potvrdilo se, že Znojmo je v posledních zápasech v laufu. Měl jsem i sestřihy několika jejich utkání. Ze čtyř střel na bránu nám dali tři branky.

Navíc první gól jste Znojmu v podstatě po chybě Davida darovali, že?

To byla chyba. Posadili jsme je na koně. Pak hráli uvolněně. Předtím jsme tam měli dobré věci, ale tohle nás zmrazilo a odvedlo ze hry. Druhá branka z dálky, kdy trefil jejich hráč šibenici, byla výstavní. I ta třetí po zaseknutí a obstřel krásně k tyči. Chudák náš brankář Stejskal. Na to nemohl dosáhnout.

Hned jste poslal rozcvičovat náhradníky. Chtěl jste do utkání sáhnout hned po půl hodině?

Přemýšlel jsem o tom, ale zrovna ve chvíli, kdy jsem chtěl střídat, jsme dali na 3:1, mužstvo se chytilo. Pak je vždycky otázka, jestli tomu střídáním pomůžete. Nikdo nehrál vyloženě špatně. Přemýšlel jsem, že tam pošleme Ricarda Piňu dřív, ale pořád jsme byli v tlaku. Nechtěli jsme to přerušit.

Věřil jste, že ještě můžete zápas otočit?

Pořád jsem věřil. Bezesporu máme kvalitu. Měli jsme velké příležitosti, v některých šancích jsme ale trochu jančili. Situace jsme mohli dohrát více v klidu. Radek Látal dal dva góly, ale měl i další šance. Mohli jsme to klidně otočit i do vítězství.

Kde byl problém, že jste se dostali do takové ztráty?

Bylo vidět, že nám chybí automatismy. Ty tam ani nemohou být, když hráči spolu hrají často poprvé. Musí se chvíli rozkoukat. Pokud bychom v podobné sestavě hráli druhý nebo třetí zápas, tak bychom hráli jinak.

Měli jste v týmu sedm hráčů z áčka, ale nepomohlo to. Podle toho, co říkáte, to může být i někdy naopak, že naruší souhru?

Ti kluci spolu v této sestavě nehrávají. Taky je důležité, v jakém přijdou stavu. Michal Vepřek třeba nehrál měsíc, ale je to zkušený hráč, odehraje si to. Lukáš Greššák taky za nás hrál možná před šesti týdny. I pro ně je to těžké. Další chodí ze střídačky, tak je to pro ně složité, naskočit rovnou do zápasu. Nemůžu říct, že by hráli špatně, nebo, že by nebojovali, to vůbec ne. Naopak bych pochválil všechny, že jsme ten bod nakonec ubojovali.

Jak jste spokojený s celým podzimem?

Ztrácíme na Kroměříž tři body, ale myslím, že můžeme být celkem spokojení. I podle toho, jak se podzim vyvíjel. V jeden moment jsme se dostali docela pod tlak. Odešli někteří hráči, a až potom se další hráči zranili, takže jsme jak v áčku, tak v béčku museli trochu improvizovat. Hlavně šlo o ofenzivní hráče, hroťáky. Na druhou stranu dostali příležitost dorostenci. Je to něco za něco.

Dostal jste za úkol postup?

Není to nic nového. Už jsem si zvykl, že když dělám dorost, tak se chce titul a když dělám béčko, tak se chce postup. (směje se). Věřím, že se o něj na jaře budeme rvát. Pokud by se nám povedl, bude to pro mladé hráče jen dobré. Pan Minář říkal, že pokud budeme po podzimu do třetího místa, tak bude spokojený. I když po té remíze v posledním kole to nebude na sto procent.

Nebojíte se, že se vám tým přes zimu trochu rozpadne? Řada hráčů na sebe upozornila.

Je to vždycky otázka, jakým způsobem se k tomu postavíme. Není to na mně. Záleží i na tom, které týmy si o konkrétního hráče třeba řeknou. A-tým má před sebou ještě na podzim nějaká další utkání, takže i tam se může někdo vyzkoušet a třeba se do podzimu ještě někdo vyvrbí.

Kdo si podle vás na podzim řekl, aby do áčka povýšil?

Určitě je to Spáčil, ten si o to svými výkony řekl důrazně a svoji výkonnost už dokázal i v Plzni. U ostatních nechci předbíhat. Bude to po diskuzi s trenérem Vaškem Jílkem. Nějaké náznaky už samozřejmě máme, ale neměl bych o tom mluvit já jako první.

Budete mít z čeho kádr doplnit?

Jsou tady další kluci, kteří už s námi několikrát byli na lavičce. Mikulenka, Fabiánek, velice šikovní hráči. Taky jsou to hráči ze širšího kádru reprezentačních týmů. Myslím si, že jsou další připravení a máme se na co těšit.