Fotbalisté Uničova při premiérovém utkání kouče Petara Aleksijeviće před vlastními fanoušky remizovali s Třincem 0:0.

SK Uničov - FK Třinec | Foto: Deník/Michal Muzikant

Zatímco první a druhá liga má reprezentační přestávku, nižší soutěže pokračovaly. Uničov hrál poprvé na vlastním hřišti na jaře pod vedením kouče Petara Aleksijeviče. Úvodní duel totiž museli pro nezpůsobilý terén odehrát s Uherským Brodem na nedaleké Července.

Čekal je náročný soupeř v podobě Třince, který měl za sebou dvě jarní vítězství včetně toho nad lídrem soutěže Karvinou B. To Uničov v minulém kole padl na hřišti béčka Baníku Ostrava, což chtěl napravit.

„Kluky jsem upozorňoval, že v minulém zápase jsme byli málo ve hře, což se tentokrát zlepšilo. Věděli jsme, že přijede mužstvo, které má největší efektivitu v soutěži. Třinec je výborně připravený tým,“ řekl na úvod uničovský trenér.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

V boji vyrovnaných týmů pak příliš šancí k vidění nebylo. „Klukům musím vyčíst, že jsme se měli lépe chovat ve vápně a při finálních přihrávkách, protože když už jsme míč dostali k hranici šestnáctky, tak jsme netrefovali nikoho z našich hráčů a v tom jsme měli rezervy. Ve finální fázi jsme nepracovali, jak jsme chtěli,“ viděl nedostatky Aleksijeviić.

„V našem momentálním složení jsme to ale nemohl ani nijak přeskupit,“ litoval absencí v podobě zraněných Ambrozka či Vichty.

Ani Třinec vyložené tutovky neměl. Největší příležitost přišla v závěru, kdy se stoper David úplně nedohodl s vybíhajícím brankářem Kvapilem a ve skluzu musel vykopávat míč mířící do odkryté brány.

„Musíme lépe komunikovat. Ale vzniklo to už dříve, protože z naší výhody, kdy jsme byli u vápna soupeře, jsme zvolili řešení, při kterém jsme ztratili míč. Potom jsme to hasili na poslední chvíli, kdy to Honza David dobře přečetl,“ hodnotil kouč.

„Jinak ale defenziva pracovala dobře, začínala od našich útočníků, kteří odvedli dobrou práci. Měli jsme problémy na začátku, ale rychle jsme se zadaptovali,“ pokračoval.

Dotahovali, ale nedotáhli. Všechovičtí fotbalisté si ze Vsetína nevezou ani bod

V duelu, který z ochozů sledovali také ligoví hráči Martin Pospíšil či odchovanec uničovské kopané Václav Jemelka, gól nepadl.

„Z mého pohledu mělo utkání kvalitu a odpovídá tomu i postavení soupeře a jejich síla, kterou mají ve všech liniích. Navíc dobře bránil. Vzhledem k vývoji zápasu to byla spravedlivá remíza a bod musíme brát,“ sdělil Aleksijević.

Ten tak z prvních tří duelů na lavičce Uničova vydoloval čtyři body. Jeho tým je po dvaceti kolech čtvrtý se čtyřbodovou ztrátou na první Karvinou B. V dalším kole jej čeká výjezd do Frýdlantu nad Ostravicí, který je šestnáctý.

„Hráli jsme s kvalitními soupeři, nikde jsme nepropadli, nezklamali. Pracujeme, bojujeme, jedeme dál. Kluci odvádí maximum, s tímto panuje spokojenost,“ řekl ke svému začátku v novém angažmá Aleksijević.

SK Uničov - FK Třinec 0:0

Rozhodčí: Slabý – Vejtasa, Labas. ŽK: Červeň, Komenda, Koutný, Javůrek - Holík, Konečný, Brak. Diváci: 217.

Uničov: Kvapil – Diblík, David, Svoboda, Hausknecht (89. Sklenář), Komenda, Vybíral, Červeň, Javůrek (76. Saňák), Koutný, Krč. Trenér: Petar Aleskijević.

Třinec: Adamuška – Holík (62. Konečný), Bolf, Zinhasovič (88. Yakubu), Brak, Orság, Vlachovský (62. Ayoola), Machuča (42. Bartůněk), Omasta, Cienciala (62. Clement), Dadak. Trenér: Tomáš Hejdušek.