Fotbalisté Uničova zvládli úvodní jarní kolo MSFL. V azylu na Července porazili Uherský Brod 2:0 po gólech v prvním poločase.

SK Uničov - ČSK Uherský Brod na Července | Video: Michal Muzikant

Kvůli podmáčenému hřišti hledal Uničov varianty, kde odehrát nedělní duel. Hřiště mu půjčila nedaleká Červenka, kde uničovští hráči absolvovali jeden trénink. Tamní SK hraje okresní přebor, který startuje až za dva týdny.

„Mohli jsme duel odehrát na naší umělce, ale ta je menších rozměrů, což by nám i vzhledem ke stylu hry soupeře nemuselo vyhovovat. Těžko by se nám tam dostávalo do jejich obrany. Naskytla se tahle varianta a myslím, že jsme zvolili dobře. Chtěl bych poděkovat Července, kde udělali maximum, abychom mohli hrát na přírodním trávníku,“ řekl na úvod kouč Uničova Petar Aleksijević.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Pro něj to byl první mistrovský zápas na lavičce Uničova a jeho svěřenci mu jej okořenili výhrou. V úvodu duelu nastřelili břevno, poté ale přišla plodná čtyřminutovka. Dvakrát byli Uničovští důraznější v útočné šestnáctce. Nejprve dostal míč do sítě po půl hodině hry Hausknecht, chvíli po něm se radoval Vybíral.

„Do zápasu jsme dobře vstoupili, ale z některých situací jsme měli vytěžit víc. Paradoxně jsme dali góly z akcí, které nebyly úplně vypracované. Potom jsme mohli přidat další góly,“ hodnotil Aleksijević, kterému chyběl zraněný Jan Ambrozek.

Aby toho nebylo málo, po 28. minutách musel kvůli problémům se zadním stehenním svalem střídat Jakub Vichta, kterého nahradil po zranění se vracející Aleš Krč. „Už na podzim měl Kuba problémy se svalem. Celou přípravu jsme s ním pracovali opatrně. Až do generálky nebyl problém, ale v ní se menší objevil. V týdnu měl lehčí režim, šel do zápasu, ale udělal rychlejší pohyb, kdy to ucítil. Doufáme, že rozsah zranění nebude vážný,“ popisoval Aleksijević.

Uničov utkání zvládl i bez Vichty. Ve druhé polovině měl několik náznaků a dlouho si vedení hlídal s velkým přehledem. V poslední dvacetiminutovce jej podržel brankář Kvapil, který zlikvidoval samostatný nájezd, což byla největší šance hostů. Ti následně měli jen pár závarů.

Medlov přišel o dva hráče, má nového gólmana. Co postup?

„Druhý poločas jsme hráli proti větru a bylo vidět, že nejsme zvyklí na povrch. Dělali jsme spoustu chyb v kombinaci, ale musím kluky pochválit, protože odvedli maximum. I Brod se prezentoval dobrým výkonem a měl tam závary po standardkách a propadených balonech. První kola však nebývají o kráse,“ je si vědom kouč.

Víc než dvoustovka diváků se už další branky nedočkala a Uničov tak po výhře 2:0 poskočil na druhou pozici. Ztráta na vedoucí béčko Karviné je stále dvoubodová.

„Vítězství si nesmírně cením, protože vím, jak jsou těžké zápasy, v nichž jste pro všechny jasným favoritem. Sázím na týmové pojetí a jsem rád, že jsme duel dohráli bez obdržené branky. Věřím, že budeme mít v dalších zápasech větší lehkost i sebevědomí. Každé vítězství tomu pomůže,“ uzavřel Aleksijević.

Zdroj: Michal Muzikant

SK Uničov - ČSK Uherský Brod 2:0 (2:0)

Branky: 30. Hausknecht, 34. Vybíral.

Rozhodčí: Habermann - Řezníček, Dorušák. ŽK: Hausknecht, Koutný. Diváci: 210.

Uničov: Kvapil - Diblík (89. Saňák), David, Svoboda, Hausknecht, Vichta (28. Krč), Komenda, Vybíral (81. Kamas), Červeň, Javůrek, Koutný. Trenér: Petar Aleksijević.

Uherský Brod: Lebánek - Votava, Rešetka, Martiš (63. Bulko), Obdržálek (86. Vrbka), Mazuryk), Leskovjan, Flasar, Vyhlíd, Červenka (86. Obadal), Lorenc. Trenér Miroslav Ondrůšek.