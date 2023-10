Fotbalisté třetiligového Uničova se ve středu od 15 hodin střetnou na svém hřišti v rámci 3. kola MOL Cupu s ligovým Zlínem.

MOL Cup: Uničov - Karviná (6.9.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

Trošku překvapivě figuroval Uničov mezi týmy, které postoupily do třetího kola českého poháru. Nejprve vyřadil přesvědčivě divizní Břidličnou. Roli favorita zvládl i následně v třetiligovém souboji proti Hranicím. Potom mu los přisoudil ligovou Karvinou. Nováčka nejvyšší soutěže účastník MSFL zdolal 1:0.

Nyní jej čeká opět před vlastními fanoušky další celek z první ligy – Zlín. „Vážíme si toho, že hrajeme s prvoligovým týmem. Je to svátek a dáme do toho všechno,“ říká jasně trenér Uničova Jiří Balcárek.

Uničov stále trápí zdraví. Obětoval útočníka, vyhrál a je druhý

Toho čeká měření sil s bývalým koučem reprezentace, plzeňské Viktorky či pražské Sparty Pavlem Vrbou, který má také zkušenosti z Ruska. Jiří Balcárek bude ale v nevýhodě. Uničov trápí zranění a do duelu by neměli nastoupit Jakub Vichta, Michael Sečkář, zranění trápí také Jakuba Svobodu a v posledním duelu musel po dvanácti minutách odstoupit pro trable s třísly Martin Diblík.

„Potřebujeme se dát zdravotně do pořádku. Vyhovovalo by nám, kdybychom hráli až za týden. Je možné, že někteří kluci nenastoupí na svých postech, protože hrát budou ti, kteří jsou zdraví. Každopádně uděláme všechno pro to, aby to byl dobrý zápas. Věřím, že přijde hodně lidí,“ hlásí Balcárek.

Uničov i tak má relativně dobrou formu. Ve své soutěži je druhý a možnost skalpu dalšího ligisty by mohla lidi nalákat. Kvůli absenci osvětlení na uničovském stadionu však zápas začíná ve všední den již v 15 hodin.

Je ve hře další překvapení?

Naopak Zlín má zatím stejně jako v uplynulé sezoně záchranářské starosti a ve FORTUNA:LIZE je po jedenácti kolech s šesti body poslední. Z posledních pěti zápasů navíc získal jen dva body. V jediném představení v MOL Cupu vyřadil těsným výsledkem (1:0) divizní Lanžhot až gólem z 86. minuty.

KP: Dvě červené pro Dolany, prohrály v Litovli. K vidění rarita. Medlov odskočil

V případě postupu je jasné, že by oba trenéry čekal zajímavý soupeř v osmifinále. Vítěz totiž pojede na hřiště Baníku Ostrava. Oba trenéři v klubu působili. Jen pro Uničov by bylo větším lákadlem, kdyby s Baníkem případně hrál doma. To mu ale los nedopřál (v osmifinále již není pravidlo, že nelicenční tým hraje na domácím hřišti).

Balcárek: Takhle se fotbal nepropaguje

„Znám to z hráčské kariéry a určitě je to k zamyšlení pro fotbalový svaz. My jako amatéři, kteří chodí do práce, bychom museli cestovat někam k profíkům ve všední den. Oni mají navíc široké kádry. Všude ve světě je to tak, aby se u menších týmů propagoval fotbal. To znamená, aby Baník přijel do Uničova a přišlo na něj dva až tři tisíce lidí. Ne, aby Uničov jel do Ostravy. Je to nestandardní, a takhle se fotbal nepropaguje,“ kroutí hlavou uničovský lodivod. Pro hráče může být motivací, že si zahrají na větším ligovém stadionu, přesto kouč tvrdí: „Větší motivace by byla mít Baník doma. Těchto zápasů proti profesionálním týmům je málo a kvůli nim trénujete a fotbal děláte,“ uzavřel Jiří Balcárek.

Uničov se se Zlínem utkal v MOL Cupu v roce 2019 a před vlastními fanoušky tehdy o kolo dříve padl 1:4. Za hosty tenkrát stříleli branky Železník, Slaměna, Čanturišvili a Džafič. Za domácí korigoval na průběžných 1:3 Strnad.

Hokejový Uničov zahájil sezonu dvěma výhrami. Krnovu doma dal šest gólů

Z uničovského kádru si utkání pamatují brankář Tomáš Uvízl a hráči Jakub Vichta, Jakub Svoboda, Tomáš Komenda, Aleš Krč, Jan Ambrozek a na hřišti byl jako kapitán také nynější asistent trenéra David Bača. Na druhé straně si můžou duel zopakovat gólman Matej Rakovan či hráči Lukáš Bartošák s Antonínem Fantišem.