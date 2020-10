„Vzhledem k neustále se zhoršujícímu stavu epidemie to bylo očekávatelné. Mrzí nás to, protože pro mladé hráče není pauza dobrá. Ale musíme se přizpůsobit,“ říká dlouholetý mládežnický trenér.

V čem že je pro mladíky, kteří touží rozvinout svůj talent do té míry, že si zahrají i nejvyšší soutěž, pauza vlastně problematická?

„Mladí se neustále učí a potřebují hrát co nejvíc zápasů, aby získali zkušenosti s mužským fotbalem. Mistrovská utkání se nedají ničím nahradit,“ vysvětluje Chromý.

„Pro nás jsou dobré zápasy, když hrajeme s naším áčkem, nebo s jiným silným soupeřem, ale pořád je to jenom příprava. Mistrovské utkání je specifická věc a to dává hráčům nejvíc,“ doplnil.

Nyní tedy připravuje se svými spolupracovníky mimořádně nezvyklou zimní přípravu. Do tréninkového procesu zasáhla už v tomto týdnu poslední vládní opatření, která znemožnila fotbalový trénink.

„Po té první části opatření jsme ještě trénovali vcelku normálně, protože máme profesionální hráče. Několik tréninků jsme mohli absolvovat v počtu asi 14 až 16 lidí. Samozřejmě bez využití šaten a tak dále. Od čtvrtka už to možné nebylo,“ prozradil Chromý.

Fotbalisté tak dostanou individuální plány.

„Ve spolupráci s kondičním trenérem Jirkou Ostrým jsme připravili kondiční videa, která využívají i dorostenci v akademii. Mohou cvičit aspoň část věcí podle videí, což nahrazuje trochu společný trénink. Co se týká posilování vlastní vahou a různých jednoduchých pomůcek, tak to už mají za roky zažité,“ řekl Chromý.

V posledním týdnu ještě existovala šance, že se hrát na podzim bude, proto jsme pracovali na rychlostní vytrvalosti a rychlosti. Kluci dostali od nás noty, jak mají běhat. Ať už vzdálenost, nebo spíš čas, intenzitu i časy odpočinku. Je výhoda, že dnes se dá všechno sledovat přes aplikace. S asistentem Davidem Drechslerem je můžeme téměř dokonale sledovat,“ našel alespoň nějaké plus na stávajícím stavu.

Teď nejspíš bude hráče sigmáckého béčka čekat krátká pauza a pak pomalu začne přípravné období. „Věříme, za dva tři týdny by snad opatření mohla povolit a mohli bychom zase trénovat,“ svěřil se Chromý.

„Teď mají výhodu kluci na vesnicích. Venkovní plochy jsou otevřené a mohou si jít zakopat, poslat si centry. Aspoň něco málo s míčem dělat mohou. Ve městě jsou sportoviště uzavřená,“ poznamenal olomoucký kouč.

„Přípravu budeme muset otočit. To, co nám chybělo s míčem, budeme na umělce dohánět a budeme asi do Vánoc trénovat. Před Vánoci jsme hodně dělávali hokej, box a další doplňkové sporty, teď budeme dělat fotbal, i když to v zimě bude nepříjemné a náročné. Musíme se ale zkrátka přizpůsobit podmínkám,“ doplnil Chromý.