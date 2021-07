„Mladým nejvíce chybějí zápasy a to mistrovské zápasy,“ zdůrazňuje dlouholetý mládežnický trenér Chromý.

„Dvě třetiny těch kluků trénovaly od 5. ledna. Zpočátku, kdy byly přípravné zápasy s jinými kluby zakázané, jsme hrávali modelová utkání. Pomíchali jsme to ještě s talentovanými kluky z dorostu, kteří už mají smlouvy a mohli trénovat. Chvíli to bylo super, ale postupem času už toho ale také měli plné zuby. Později jsme hráli aspoň s béčky. Celkem bylo 15 přípravných zápasů. Snažili jsme se nahradit sezonu, ale to se nedá,“ konstatoval Chromý.

„V posledních zápasech s Otrokovicemi, Uničovem a Ústím nad Orlicí mě kluci celkem příjemně překvapili. Je vidět, že zase nějaký posun udělali. Na druhou stranu, pořád jsou to jenom přípravné zápasy,“ upozornil Chromý. „I klukům jsem to zdůrazňoval, abychom se nedali mýlit tím, že jsme porazili třeba Uničov nebo Otrokovice. I když po velmi dobrých výkonech. Pokud by to byly mistrovské zápasy, tak dospělí hráči by k nim přistoupili zase ještě trochu jinak. Je to mnohem tvrdší, taktičtěji vedené. Mnohem víc jdou do standardních situací a podobně,“ vysvětluje.

Právě zvyknutí si na dospělý fotbal pro mladé talentované hráče je primárním důvodem existence béčka. „Takových, kterých by šli z dorostu rovnou do áčka je jenom pár. Kdysi to zvládl Roman Hubník, teď jsme to viděli třeba u Daňka nebo Šípa. Většina i těch nadaných kluků mezistupeň potřebuje,“ říká Chromý.

Kádr se mu pod rukama zase trochu promění. Do áčka se posunul útočník Fiala. Neuer to zkusí v Karviné, Beňa ve Vyškově, trio Trefil, Grygar a Hausknecht zase v Prostějově. „Uvidíme, jak zkoušky dopadnou, pokud by neměli šanci pravidelně hrávat, buď se vrátí, nebo jim najdeme něco ve třetí lize,“ řekl Chromý. „Hlavně kluky z ročníku 99 už chceme posunout dál,“ dodává.

Do Otrokovic by měl zamířit Twardzik, Diblík zase do Uničova, Gröger do Kroměříže…

V B-týmu dostanou prostor zase mladší hráči jako Uriča, Hadaš či brankář Stoppen, kteří už také na jaře nakukovali do A-týmu. „Možnost prolínání s áčkem je zase velká, ale začnou u nás,“ dodal Chromý.

Kdy? „Kluci mají volno do 5. července, ale v posledním týdnu už budou individuálně trénovat, aby se rozdýchali a nepřišli rovnou z voleje. Měli bychom odehrát pět přípravných utkání a pak už zahájit mistráky,“ uzavřel kouč.

Třetí liga a většina nižších soutěží startuje na přelomu července a srpna.