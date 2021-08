Bývalý ligový fotbalista a mistr české nejvyšší soutěže z roku 2004 David Langer se po letech vrátil do Uničova, kde svoji kariéru nastartoval. Kromě mistrovského titulu s Libercem si zahrál také pohár UEFA, ve kterém vstřelil vítězný gól do sítě slavného AC Milán.

David Langer jako trenér Znojma | Foto: Deník/VLP Externista

Nyní sedí na lavičce třetiligového Znojma a v Uničově musel skousnout porážku 1:4 a křivdu od rozhodčích. Přesto mu to návrat do města, za které hrál v letech 1997 – 1999 nezkazilo. „Strašně se to tady změnilo, ale je to nostalgie. Uničovu vždycky fandím,“ prozradil v rozhovoru pro Deník.