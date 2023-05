Devátou výhru v řadě slaví fotbalisté Uničova, v souboji se třetím béčkem Baníku otočili utkání ze stavu 0:1 na 3:1 a naplno tak využili přesilovku, která trvala celý druhý poločas. O výhře pak rozhodli až v poslední desetiminutovce.

Baník Ostrava B - Uničov (22. kolo MSFL, 3. 4. 2022). | Foto: FC Baník Ostrava

„Nástup do utkání nám vyšel, ale po čtvrt hodině jsme přenechali iniciativu soupeři,“ začal hodnocení trenér Uničova Jiří Balcárek.

A domácí toho využili. Po standardní situaci dostal míč do sítě kapitán Říha a Baník vedl.

Klíčový a hodně zajímavý moment nabídla poslední minuta úvodní půle. Komenda se dostal ke střele, při které byl stažen za dres. Míč přesto skončil v síti, jenže rozhodčí ještě předtím pískl a nařídil pokutový kop. Gól tedy neplatil, ale domácí Holaň viděl červenou kartu.

„Oba trenéři jsme byli naštvaní. Já za to, že neuznal gól, protože penaltu nemusíte proměnit. Byl ale posledním hráčem, takže musel dát červenou,“ sdělil Balcárek. Jan Ambrozek naštěstí pro Uničov penaltu proměnil a v nastavení srovnal.

Uničovští celý druhý poločas dobývali obranu oslabeného Baníku. Prorazili ji ale až v 82. minutě, kdy se z voleje prosadil Jakub Vichta a trefil vítězství Uničova.

„Nebylo to jednoduché, soupeř se v deseti semkl, čekal v bloku a my jsme kombinovali, což se nám občas dařilo, občas ne. Byla to taková šachová partie. My jsme věděli, že mají rychlostní hráče na brejky, takže když jsme ztratili míč, ta do nich chodili a tam se to lámalo. My jsme utkání rozhodli druhým gólem,“ pokračoval hostující kouč.

Dvě minuty před koncem ještě potvrdil tři body pro Uničov přesnou hlavičkou nedělní oslavenec dvaatřicátých narozenin Tomáš Komenda.

Uničov se tak díky výhře posunul v tabulce MSFL na třetí místo o bod právě před rezervu Baníku. „Ostravští se netají tím, že by chtěli postoupit. Vážím si tří bodl a otočení nepříznivého stavu,“ uzavřel Jiří Balcárek.

FC Baník Ostrava B - SK Uničov 1:3 (1:1)

Branky: 23. Říha – 45+3. Ambrozek (pen.), 82. Vichta, 88. Komenda.

Rozhodčí: Marek – Bělák, Šimoník. ŽK: Sanneh, Temel – Koutný. ČK: 45+1. Holaň (OVA). Diváci: 220

Baník B: Hrubý – Zálešák (81. Krupička), Charles (63. M. Jaroň), P. Jaroň (75. Látal), Drozd (46. Temel), Holaň, Provazník (46. Reteno), Stoklásek, Sanneh, Říha, Smékal. Trenér: Milan Chalupa.

Uničov: Uvízl – Diblík (46. Saňák), David, Svoboda (76. Hausknecht), Ambrozek (89. Coufal), Vichta, Komenda, Vybíral, Sečkář (76. Javůrek), Krč (88. Kamas), Koutný. Trenér: Jiří Balcárek.