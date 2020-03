Fotbal jde teď stranou. Ještě před týdnem odehráli fotbalisté Výběru Olomouckého kraje přípravné utkání proti diviznímu Přerovu. Jestli ale bude jejich příprava a vůbec Regions Cup, soutěž, která vrcholí amatérským mistrovstvím Evropy, pokračovat. Na vině je pochopitelně aktuální situace ohledně boje s šířením virové epidemie.

Trenér fotbalové reprezentace amatérských fotbalistů z Olomouckého kraje Karel Trnečka | Foto: Deník / Stanislav Heloňa

„Měli jsme mít další sraz 25. března, ale to neklapne, to je už jasné, že se asi neuskuteční. Zápas o moravského vítěze měl být 22. dubna, to teprve uvidíme, jak to bude. Dost možná se to odsune. Kdo ví, jestli se bude vůbec hrát. Mrzí mě to, protože výběr máme silný, ale co můžeme dělat,“ řekl trenér Karel Trnečka.