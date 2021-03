„Když jsem začínal, tak jsme měli vedle paneláku v Neředíně šotolinový plácek a potom z toho ještě byl beton. Často jsme si kopali na hrbolaté trávě a jako brány jsme používali klepače na věšení prádla. I s Vencou Jílkem jsme na Heyráku (ZŠ Heyrovského, pozn. red.) trénovali na písku. Nedokážu si představit, jak by se mladí fotbalisté tvářili, kdyby si takhle měli jít zahrát dnes,“ začal vzpomínat Aleš Krč.

S fotbalem levonohý střelec začal mezi třetím a čtvrtým rokem. Jakmile trošku zestárl a začal fotbal více vnímat, tak jej táta bral na Andrův stadion. Za éry Oldřicha Machaly měl od svého otce za úkol sledovat dlouholetého hráče Sigmy Jiřího Barboříka. „Vždycky mi to říkal. Sledoval jsem ho, ale mně se líbil Aleš Urbánek. To byl levák jako já a jeho hra mi byla bližší,“ popisoval nyní dlouholetý kanonýr Uničova.

Šajtle jako Rosa

Díky tátovi si vytvořil pro svoji hru dnes už velmi charakteristický rys – vytříbený kop šajtlí. „Tu jsem začal používat už na Heyráku. Dostal jsem kopačky Nike, takové černé s šedou fajfkou a bočním vázáním. V té době je měl Tomáš Rosický. Na tento popud jsem ho začal sledovat a kopat šajtlí. Dodnes ji používám místo pravé nohy,“ usmívá se hráč, který pravačku za svůj fotbalový život opravdu mockrát nepoužil.

A jeho kariéra nabírala vzestupnou tendenci. V Sigmě si vyzkoušel celostátní dorosteneckou ligu a ozvala se mu pražská Slavia. Ale blonďatý forvard si vybral Spartu, kam nakonec zamířil a pár let v její mládeži strávil. Jenže do áčka se neprosadil a v béčku toho také moc nenahrál. Přesto si alespoň v pěti zápasech na celkem 250 minut vyzkoušel druhou nejvyšší soutěž.

„Byla tam velká konkurence. Chodilo hodně kluků z áčka a ti měli samozřejmě místo jisté. Já jsem ale nikdy nebyl žádný světák a táhlo mě to vždycky do Olomouce,“ prozradil.

A tak se vrátil. Po půlročním hostování v Sigmě působí od roku 2010 v třetiligovém Uničově. Pouze na rok si odskočil do Prostějova. Ani v Uničově neměl začátky úplně ideální. Pod trenérem Zdeňkem Strouhalem mnoho šancí nedostával, ale to bylo i tím, že v klubu působily další ofenzivní legendy v podobě Tomáše Řeháka a Vladimíra Hrubého.

„Řehy byl podobný hráč jako já. Takový chytrý, moc toho nenaběháme, ale máme dobrý výběr místa. Zato Hrubas byl vždycky poctivý kluk a naběhal toho hrozně moc. Na spoustu gólů nahrál. Často asistoval i mně, když začal hrát pravou zálohu. Pokud byli v týmu tihle starší hráči, tak jsem se před nimi vždycky chtěl ukázat,“ vzpomínal Krč, který v současnosti patří mezi nejstarší muže v uničovské šatně.

Už jen třetí liga

Poté převzal kormidlo tradičního třetiligového celku Miloslav Machálek a Krč začal naskakovat na levé straně zálohy. „Začal jsem dávat góly a postupně jsem se posunul do útoku. Ale neřekl bych, že bych se nějak zlepšoval. Hraju fotbal pořád stejně,“ prohlásil.

Za jedenáct let v MSFL zvládl nastřílet 146 gólů a stal se historicky nejlepším střelcem soutěže. „Co bych na to řekl, je to dobrý. Jsem za to šťastný, i když jsem to nikdy nevnímal a sledoval jsem spíše aktuální sezonu, když se mi dařilo. Číslo je to ale pěkné a dosáhl jsem toho hlavně díky spoluhráčům,“ hodnotil svůj počin. Vzhledem k tomu, že mu je teprve třicet, bude chtít sbírku nastřílených branek ještě rozšířit.

Přestože devětkrát z posledních deseti sezon (svoji normu nesplnil jen v loňské přerušené sezoně) vždy nastřílel dvouciferný počet branek a jednou celou tabulku střelců vyhrál, tak do vyšší soutěže už se nepodíval. „Mrzí mě to. Nedělal jsem fotbal, abych hrál třetí ligu. Kdyby mi to stačilo, tak by to bylo špatně, ale nevím, proč to nevyšlo. Možná jsem na to neměl, nebo jsem měl málo ostré lokty,“ přemítal.

V současné době už se ale nikam nehrne a jak sám říká, už je pro něj nejlepší, hrát si v poklidu třetí ligu. „Ambice už úplně nemám. Ve druhé lize teď ani nejsou moc ideální podmínky,“ uzavřel kanonýr, jehož maximem je třiadvacet branek za sezonu.

Na tátu v košíku od kola

Stejně jako je pro hru Aleše Krče neodmyslitelná vytříbená levačka a jeho šajtle, tak je nepředstavitelné, aby na jeho utkání chyběl otec Jiří Krč. „V současnosti mu to určitě chybí. Má to jako takovou rutinu, že se o víkendu po práci jede podívat na fotbal, který má hrozně rád,“ ví Aleš Krč.

Jeho tátu a „osobního kouče“ v jedné osobě najdete pokaždé na půlce, na které Uničov útočí a nejlépe na místě, odkud má velmi dobrý přehled o svém synkovi a jeho práci na hřišti. „Vždycky mi radil při výběru místa nebo když jsem se sám obsazoval, tak mi to vytýkal. Občas ale i nadával rozhodčím, což mi vadilo, protože jsem se pak nesoustředil. Takže to už nedělá a věci si rozebíráme až doma,“ pokračuje Krč.

Této podpory si uničovský kanonýr velmi váží. „Je to hezké a člověk si na to určitě vzpomene, že se mi takhle obětoval. Ale zároveň se s každým v klubu zná a chce se jezdit dívat.“

A přestože Jiří Krč nikdy žádnou fotbalovou soutěž nehrál a věnoval se spíše hokeji, tak sehrál mimo jiné i ve fotbalovém životě svého syna velkou roli. „Pamatuju si, že jsem s ním pojezdil malou kopanou, kterou hrával, a já se na něj koukal. Hrávalo se na škváře a on mě tam vozil na kole v košíku,“ zakončil Aleš Krč pěknou historkou.

Aleš Krč

Věk: 30

Post: Útočník

Noha: Levá

Kariéra: Sigma Olomouc, Sparta Praha, Sigma Olomouc, Uničov, Prostějov, Uničov.

Počet hattricků v MSFL: 6

Nejvíce gólů v jednom zápase: 4 (Vel. Meziříčí 4:1 a Frýdek-Místek 6:2)

Úspěchy: Vítěz MSFL 2016/17, Nejlepší střelec MSFL v ročníku 2016/17.

Góly v jednotlivých ročnících MSFL:

2009/2010 Sigma Olomouc B 13 zápasů 1 gól,

2010/2011 – Uničov 26 (3)

2011/2012 – Uničov 29 (13)

2012/2013 – Uničov 16 (14)

2013/2014 – Prostějov 29 (10)

2014/2015 – Uničov 27 (17)

2015/2016 – Uničov 28 (16)

2016/2017 – Uničov 30 (23)

2017/2018 – Uničov 30 (19)

2018/2019 – Uničov 25 (13)

2019/2020 – Uničov 16 (6)

2020/2021 – Uničov 11 (11)