V neděli dopoledne počasí fotbalu přálo. Na to, že se hrálo 31. října, tak venku svítilo sluníčko a bylo krásných patnáct stupňů. Proto divákům nemuselo vadit, že v první půli příliš velkých šancí neviděli. Dočkali se alespoň jednoho gólu, když si ve 36. minutě obhodil brankáře Kamas Uničov vedl 1:0.

Skvělá fotbalová podívaná odstartovala ve druhém poločase. Uničov měl častěji míč na kopačkách a vytvářel si příležitosti. Po krásné individuální akci vyslal Krč do úniku Vybírala, ale ten náskok nenavýšil.

O chvíli později ale z rohu pověsil míč do šibenice hlavou Můčka a bylo to 2:0. „Zápas jsme hráli slušně, vytvářeli jsme si řadu příležitostí, do druhého poločasu jsme vletěli, dali jsme druhý pojišťovací gól,“ hodnotil domácí trenér Dušan Žmolík.

Vypadalo to, že domácí mají utkání plně pod kontrolou, jenže přišla pětiminutovka hrůzy.

Nejprve v 69. minutě pláchl uničovské obraně Reteno Elekana a dloubáčkem přes padajícího Uvízla snížil. Dvě minuty na to to byl opět Elekana, kdo šel do rychlého brejku a nachystal míč před odkrytou bránu Tulajdanovi.

„Místo, abychom to dohráli zodpovědně dozadu, tak soupeř strašně jednoduše srovnal. Nevím přesně, kde byl problém, ale určitě to byla nezodpovědnost, jednalo se o propadené míče, nebylo to tak, že by nás vybagovali,“ nechápal kouč.

Rázem bylo srovnáno a nechybělo málo a pro Uničov bylo ještě hůř. V 73. minutě šel totiž Elekana dotřetice sám, ale neproměnil.

„Kdyby dali na 3:2, tak by nás to asi úplně umrtvilo a už bychom na hřišti ani nemuseli být, protože s tím, s čím jsme se doma potýkali, tak by to byl hřebíček do rakve. Naštěstí se tak nestalo a kluci bojovali až do konce a bylo na nich vidět, že zápas chtějí zlomit,“ uznal Žmolík. „Pokoušeli jsme osud,“ dodal.

Po této pětiminutovce zase převzal otěže zápasu do svých rukou Uničov a snažil se strhnout utkání na svoji stranu. Nakonec se mu to podařilo. Ve druhé nastavené minutě zahrával standardku, po které přišlo několik zblokovaných střel, ta poslední Svobodova se dostala s přispěním teče bránícího hráče do sítě a v domácím táboře propukla obrovská radost.

„Stálo nás to spoustu sil. Mrzí mě, že ze zápasu, který máme pod kontrolou, uděláme drama a jsme rádi za 92. minutu, že dáme takový gól, který ale byl zasloužený a po tlaku. Vnitřně si zápas strašně užiji, ale nedokážu se ani pořádně radovat. Jsem šťastný za kluky, že to zvládli a že se jim třeba uleví v domácích zápasech. Dokázali jsme to zvládnout díky hladu po vítězství,“ uzavřel Žmolík.

SK Uničov - FK Blansko 3:2 (1:0)

Branky: 36. Kamas, 57. Můčka, 90+2. Svoboda – 69. Reteno, 71. Tulajdan

Rozhodčí: Drozdy – Kostelník, Páral. ŽK: Komenda, Ambrozek – Mach, Feik. Diváci: 237

Uničov: Uvízl – Diblík, Bala, Můčka, Koutek – Ambrozek (81. Dittmer), Kamas, Svoboda – M. Vybíral, Komenda, Krč. Trenér: Dušan Žmolík.

Blansko: Vitásek – Chyla, Feik (60. Fall), Minařík, Mach, Tulajdan, Todorič, Alexa (73. Pyš), Elekana, Smrčka, Blažek. Trenér: Petr Vašíček.