„Dostali jsme stejný gól jako v minulém domácím zápase, kdy máme odražený míč na noze, neuhrajeme ho a soupeř z brejku udeří. Vědělí jsme, že hráči Karviné disponují abnormální rychlostí, připravovali jsme se na to a věděli jsme, že jim nesmíme nechávat prostor. Inkasovaná branka nás ale nabudila a paradoxně nám pomohla. Klukům jsem věřil, že to zvládnou,“ řekl na úvod uničovský trenér Petar Aleksijević.

OBRAZEM: Hranice sahaly proti mezinárodnímu výběru Znojma po bodu

Domácí postupně přebírali otěže hry, dlouho ale žádná velká šance nepřicházela. Ještě do poločasu se ale Uničovu podařilo vyrovnat zásluhou Hausknechta.

Po změně stran to byli opět svěřenci Aleksijeviće, kteří měli více ze hry. „Karviná chtěla hrát kombinačně, což nám také pomohlo. My jsme s ohledem na kombinaci předvedli nejlepší jarní výkon. Bylo tam několik pěkných akcí a já jsem spokojený, líbilo se mi to,“ uznal Aleksijević.

Klíčový moment přišel v 69. minutě. V tu chvíli byl hostující Zedníček na hřišti dvanáct minut. Za tu dobu stihl vyfasovat dvě žluté. Nejprve za požduchování a nadávky s domácím obráncem Koutným a následně na polovině hřiště zbytečně dohrál Javůrka. Karviná musela do deseti. Javůrek pak musel pro tržnou ránu někde v oblasti kotníku střídat.

Zdroj: Michal Muzikant

Chvíli to trvalo, než se domácí v přesilovce dostali do nějakého tlaku. V 78. minutě pak Vichta našel ve vápně Aleše Krče, který začínal duel netradičně na lavičce, a dlouholetý uničovský hráč svojí slabší pravačkou z jedničky trefil pod břevno.

„Rozhodl jsem se, že nebude hrát od začátku, protože jsme potřebovali být zabezpečenější a chtěli hrát z aktivního bloku. Byl dlouho zraněný, pak musel hrát celé zápasy, což pro něj nebylo optimální. Pro klub toho odvedl hodně, ale v každém zápase má každý nějakou roli. Aleš nám hodně pomohl,“ popsal Aleksijević.

VIDEO: Krásný gól z přímáku. Vedoucí dorost Hranic dal Uničovu bůra

V utkání bylo celkově k vidění deset karet. „Nešlo ale o záměrné či zákeřné fauly. Fotbal někdy bolí,“ hodnotil Aleksijević. Jeden faul ale přece jen záměrný byl, když se Bielan v 82. minutě nohou ohnal po protihráči a viděl červenou kartu. Karviná tak dohrávala v devíti.

„Asi nám to pomohlo, mohli jsme více držet míč. Škoda, že jsme nedohráli některé situace, které jsme ještě měli. Já můžu být ale s výkonem spokojený a můžeme na něm stavět,“ říkal kouč. Uničov tak přerušil sérii dvou porážek a udržel se v kontaktu s čelem tabulky. Zůstává pátý.

Zdroj: Michal Muzikant

„Nemohl jsem klukům v minulých zápasech vyčítat, že nechtěli nebo že by jim chyběla chuť. Chybělo nám trošku sportovního štěstí, moc jsme za ním ale nešli. Za kluky jsem rád, protože každá porážka je špatná za psychiku. Až na zápas s Baníkem, kdy byl soupeř lepší, tak se hrály minimálně vyrovnané duely, ale my jsme nedávali góly. Teď jsme dali dva, bylo tam hodně pěkných akcí, což mě těšilo, protože Karviná přijela posílená, byla silná a šlo o kvalitní tým. Každý jejich únik byl problém, jsem rád, že to kluci zvládli, ukázali morál. Někteří se nám vrátili, rozšířila se lavka, i to má svůj vliv. Nabízeli jsme se, byli jsme v pohybu. Líbilo se mi to,“ uzavřel Aleksijević.

Další utkání čeká Uničov opět doma. Netradičně jej odehraje už v pátek. Od 16.30 přivítá druhé Zlínsko, ve středu 1. května zakončí domácí trojzápas duelem s Blanskem.

SK Uničov - MFK Karviná B 2:1 (1:1)

Branky: 33. Hausknecht, 78. Krč – 4. Papalelé

Rozhodčí: Cieslar – Dorotík, Marek. ŽK: Ambrozek, Koutný, Svoboda - Molitorisz, Bielan, Guimares, Bederka, Zedníček. ČK: 69. Zedníček, 82. Bielan (oba Karviná). Diváci: 142.

Uničov: Kvapil – Diblík, Svoboda (90. Sklenář), Hausknecht, Ambrozek, Vichta (90. Suchánek), Komenda (65. Krč), Vybíral, Červeň, Javůrek (73. Saňák), Koutný. Trenér: Petar Aleksijević.

Karviná B: Lapeš – Čurma (57. Zdunek), Molitorisz (57. Zedníček), Ojora, Delgado (86. Carneiro), Jurga, Bederka, Vodilka (46. Brzóska), Guimaraes (65. Byrtus), Bielan, Trček. Trenér: Lubomír Luhový.