Téměř čtyři roky uplynuly od posledního a dosud jediného hattricku Tomáše Komendy v dresu Uničova, který vystřihl na půdě Hulína při výhře 6:3. O víkendu kapitán Hanáků svůj počin zopakoval, když třemi brankami pomohl k vítězství 6:1 nad Uherským Brodem a trefil se v již pátém utkání v řadě.

Tomáš Komenda | Foto: Deník / Stanislav Heloňa

„Uherský Brod má fotbal postavený na defenzivě a soubojích. Ne, že bych souboje vyhledával, ale jsem v nich silný. Přesto si nemyslím, že by to byl tým, který by mi vyloženě seděl, protože všeho moc škodí a proti nim se hraje vždycky těžce,“ hodnotil soupeře Tomáš Komenda a prozradil, s čím šel Uničov do zápasu: „Doufali jsme, že dáme rychlý gól a bude to v naší režii.“