Dlouholetý druholigový fotbalista Jan Javůrek přicházel do Uničova před minulou sezonou. Na jaře ztratil místo v základní sestavě, přibrzdilo jej také zdraví. O víkendu však prožil nejlepší utkání po přesunu do třetiligového týmu. Dal gól a dva připravil, zároveň zavzpomínal na období, kdy naskakoval do nejvyšší soutěže.

Jan Javůrek | Foto: Deník/Libor Kopl

Teprve potřetí se v letošním kalendářním roce objevil Jan Javůrek v základní sestavě Uničova. Tentokrát však nabral sebevědomí hned v jeho úvodu, když nejprve ve 2. minutě nachystal krásným pasem do vápna branku pro Jana Ambrozka a v 11. minutě sám slavil teprve druhou trefu v dresu tradičního celku MSFL.

„Ambry tam skvěle naběhl a ani nebylo těžké mu přihrát, vyřešil to výborně. Před mým gólem se Tomáš Komenda obtočil kolem hráče ve vápně a už jsem ani nečekal, že mi to nahraje, protože útočník v této pozici obvykle střílí. Ale zachoval se hezky a jsem mu za to vděčný,“ usmíval se čtyřiatřicetiletý krajní obránce či záložník.

Aby toho nebylo málo, tak ještě svoji levačkou Tomáši Komendovi asistenci oplatil ve druhé půli. „Tohle mám raději než gól, když najdu útočníka takhle do kapsy,“ pokračoval.

Pád i postup se Sigmou

Někteří si možná vzpomenou, že Jana Javůrka znají také z ligových trávníků. Vždyť za Sigmu Olomouc naskočil do 31 zápasů nejvyšší soutěže a zaznamenal v nich pěkných šest asistencí. „Tehdy jsem tam zahrával standardky a něco se povedlo. Jen gól jsem ještě nedal a asi už ani nedám. To mě trošku mrzí, ale to jsou malé věci a bylo to nejhezčí období kariéry. Každý by chtěl hrát na větších stadionech před fanoušky proti Spartě, Slavii či Plzni,“ vzpomínal.

Se Sigmou zažil také pád do druhé ligy a následně postup. Po návratu mezi elitu ale odešel a už působil „jen“ ve druhé lize, kde postupně vystřídal Hradec Králové, Znojmo (kde se potkal mimo jiné s nynějším trenérem Uničova Jiřím Balcárkem), Jihlavu a Třinec. Celkem ve druhé lize odehrál 195 zápasů, v nichž dal 25 branek. Právě sezona ve Znojmě pod Jiřím Balcárkem byla jeho nejpovedenější, prosadil se v ní devětkrát. Vysloužil si přesun do Jihlavy, se kterou hned tu další sezonu skončil na druhém místě F:NL.

„Druhá liga je náročná soutěž a jezdí se daleko. V Jihlavě bylo k postupu blízko, hráli jsme baráž s Karvinou, ale dvojzápas nevyšel. Pak jsem šel do Třince, kde to byl spíše boj o záchranu a nervy, ale vždycky jsme to uhráli,“ popisoval.

A jak se tedy rodil jeho přesun do Uničova? „Vraceli jsme se do Šternberka, odkud pochází manželka a syn tam začal chodit do školky. Já jsem hledal něco poblíž a domluvil jsem se v Uničově,“ poodhalil.

Minulou sezonu po příchodu začal pod koučem Jiřím Nečkem v základní sestavě, jenže jej přibrzdilo zranění v zimní přípravě. „Měl jsem díru ve svalu a vypadl jsem z toho asi na tři měsíce,“ přiblížil.

Na jaře najel Uničov na vítěznou vlnu a zkušený fotbalista sbíral už jen minutky jako střídající hráč. „Když už je člověk starší, dostává se do toho hůře. Chápu, že trenér do sestavy nesahal, když se dařilo,“ řekl a dodal: „V Uničově se mi hodně líbí, ale nečekal jsem, že to bude takhle náročné. I když jsem s béčkem Sigmy MSFL už hrál, tak jsem čekal, že bude jednodušší,“ prozradil.

I proto možná prozatím není se svými výkony úplně spokojený: „Nenaplňuji to, s čím jsem sem šel. Chtěl jsem být oporou a sliboval jsem si, že budu pomáhat týmu asistencemi a podobně. Doufám, že to bude už jen lepší a že jsem se teď chytil. Člověk to potřebuje, když moc nehrává, protože se jinak trápí a těžko se mu běhá. Jsem rád, že jsem teď pomohl k výhře a ještě s nulou vzadu.“

K výkonu mu možná pomohl také volnější režim doma. „Manželka byla den před zápasem pryč, takže jsem toho využil a celou dobu odpočíval,“ smál se.

Postup? Chceme vyhrávat!

Uničov i díky Javůrkově příspěvku vévodí po čtyřech kolech Moravskoslezské fotbalové lize. „Máme velmi dobrý mančaft i co se týče individualit. Naplňujeme, co umíme a tak to má být,“ je spokojený.

Vyvstává tak otázka, zda by v uničovském dresu nemohl v příští sezoně rozšířit počet druholigových startů a překonat číslo 200. „Bavíme se, že chceme skončit co nejvýše. O postupu úplně ne, ale chceme vyhrávat. Myslím, že někteří hráči na druhou ligu určitě mají. Celkově je tady ale výborná parta a v šatně dobrá nálada,“ sdělil.

To bylo slyšel také v momentě, kdy trenér Balcárek posílal svého svěřence na rozhovor. Kabina vybuchla radostí. „Myslím, že měli radost z toho, že se mi dařilo a samozřejmě budu muset zaplatit za rozhovor něco do kasy, takže si ze mě udělali takovou srandu, ale to k tomu patří,“ uzavřel Jan Javůrek s úsměvem.

Jan Javůrek o kariéře: „Byla tam dobrá i špatná rozhodnutí, ale pro mě je zázrak, že jsem se do ligy vůbec dostal. Měl jsem zlomené nohy, začínal jsem v divizi a přes třetiligové Pardubice jsem se vrátil do Sigmy.“