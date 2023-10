Ten do této doby nastupoval pouze v dorostenecké divizi. K tomu poprvé naskočil do MSFL na minutu v minulé sezoně proti Hlučínu. O uplynulém víkendu si připsal dvě třetiligové minuty na půdě Rosic při výhře 2:0. Ve středu odpoledne tedy musel koukat, když mu trenér Jiří Balcárek oznámil, že naskočí poprvé od začátku do zápasu proti ligovému Zlínu.

Balcárek po Zlínu: Úzkostlivá rozhodnutí. Sudí zápas vyloučením znehodnotil

„Dozvěděl jsem se to až v kabině před rozcvičkou a ze začátku jsem byl hodně nervózní. Hodně mi ale pomohli kluci, kteří mi dodali jistotu, že se není čeho bát,“ říkal mladý Jakub Suchánek, který naskočil na levém kraji pětičlenné záložní řady. „Na kraji hraji i v dorostu a cítím se tam nejlépe,“ prozradil.

„Trenér mi od začátku říkal ať se ničeho nebojím, i když něco pokazím, tak ať hraji dál. Mé úkoly byly pomáhat bránit útoky Zlína a směrem dopředu bylo mým úkolem hrát po lajně a snažit se nahrávat do vápna,“ přiblížil.

Hrál na něj tak kapitán Zlína Rudolf Reiter, který má na kontě 158 ligových startů. „Bránil jsem s určitým respektem, protože kvalita protihráčů byla obrovská, ale zároveň jsem do každého souboje šel naplno a nic jsem nevypustil. Hrálo se mi dobře, i když to bylo fyzicky náročné,“ popsal pocity fotbalista, který je ročník 2006 a může tak ještě i příští sezonu strávit v dorostu.

Očima trenéra Jiřího Balcárka:



„Při personálních problémech jsme chtěli sestavu protočit. Nemohli jsme to udělat s hráči z áčka jako s Karvinou, protože byli zranění. Vytáhl jsem si tři hráče z dorostu a udělali jsme to takhle. Ještě je brzy jej hodnotit. Máme Kubu týden v tréninku. Musí se věci naučit, ale bude to trvat půl roku, rok. Proti Zlínu si plnil svoje, ale utkání proti ligovému týmu je obrovský skok v návycích, kdy zavírat strany, kdy pomáhat svému bekovi, kdy podržet míč oproti dorostenecké divizi.“ „Při personálních problémech jsme chtěli sestavu protočit. Nemohli jsme to udělat s hráči z áčka jako s Karvinou, protože byli zranění. Vytáhl jsem si tři hráče z dorostu a udělali jsme to takhle. Ještě je brzy jej hodnotit. Máme Kubu týden v tréninku. Musí se věci naučit, ale bude to trvat půl roku, rok. Proti Zlínu si plnil svoje, ale utkání proti ligovému týmu je obrovský skok v návycích, kdy zavírat strany, kdy pomáhat svému bekovi, kdy podržet míč oproti dorostenecké divizi.“

„Svůj“ poločas proti týmu z nejvyšší soutěže navíc vyhrál. Uničov totiž vedl od 4. minuty 1:0 zásluhou Aleše Krče. O poločase šel Suchánek ze hry.

„V šatně jsme měli radost, ale věděli jsme, že nás čeká ještě těžkých pětačtyřicet minut,“ uznal. Druhou půli ale jeho spoluhráči nezvládli a prohráli 1:2. „Byl to velmi vyrovnaný zápas a Zlín to neměl do poslední minuty jednoduché. Vypadnutí je velká škoda. Čekal by nás totiž Baník Ostrava a pro mě by to byl neskutečný zážitek, kdybych si proti němu mohl zahrát,“ potvrdila naděje uničovské kopané.

Rodák ze Šternberka v Uničově působí od roku 2016 a ze středečního duelu si odnáší krásné vzpomínky. „Byl jeden z mých snů hrát proti ligovému týmu. Jsem rád, že se mi splnil. Přišla se podívat rodina, hodně kamarádů, spoluhráčů z dorostu a po zápase mi gratulovali,“ říkal.

První trénink s uničovským áčkem absolvoval přibližně před rokem, ale stabilně s ním začal trénovat i kvůli personální nouzi v kádru mužů teprve před týdnem. „Cítím se v kabině s kluky dobře. Vzali mě hned mezi sebe a pomáhají mi se zlepšovat. Tréninky jsou v hodně rychlém tempu a ve velké kvalitě. Rozdíl je opravdu velký. Celá hra je rychlejší, přesnější a hlavně tvrdší. Zatím si na to ještě zvykám, ale věřím, že se do tempa časem plně dostanu,“ doufá Suchánek.

Vedení, pak přísná červená a penalta. Uničov těsně padl s ligovým Zlínem

A jaké jsou jeho ambice? Zatím postupné. „Byl bych velmi rád, kdyby se mi podařilo hrát nadále v áčku,“ sdělil. K tomu se snaží dotáhnou uničovský starší dorost k co nejlepšímu umístění. V Moravskoslezské dorostenecké divizi je prozatím po devíti kolech čtvrtý. „Byl by úspěch, kdybychom skončili v top trojce. Určitě máme kvalitní tým a stále tam jsou také ambice na vítězství a postup, i když jsme teď nějaké body ztratili,“ přiblížil Suchánek.

On sám je s deseti brankami nejlepším střelcem týmu. V celé soutěži je čtvrtý a na lídra ztrácí tři přesné zásahy. „Rád bych se umístil na špici tabulky kanonýrů, ale nejdůležitější je pro mě úspěch týmu,“ uzavřel.