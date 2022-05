„Jsou to super pocity. Nemuseli jsme o titul hrát do posledního kola a za to jsem rád. Teď už můžeme jenom slavit,“ zářil po zápase s Rosicemi záložník jak olomouckého béčka, tak občasně i áčka a zároveň i český reprezentant do devatenácti let Jáchym Šíp. „S klukama teď máme takzvaně ukončenou a uvidí se, jak to bude s přibývajícím časem pokračovat,“ zasmál se.