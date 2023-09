Šli jsme do toho s otevřenou hlavou, věděli jsme, že nemáme co ztratit, protože Karviná hraje o dvě soutěže výš. Po nepovedeném víkendovém zápase jsme mohli jen získat. Přežili jsme nějaké šance soupeře, ale také jsme chodili sami na bránu. Jednou sice až v devadesáté minutě, kdy už to bylo nahoru, dolů. Ale kdybychom šance proměnili, tak mohl být výsledek jednoznačnější.

Při vašem gólu tam byla pěkná skrumáž, několikrát jste míč doráželi, jak jste to viděl z blízka?

Bylo to po standardce, gólman chytil první hlavičku, ale neměl míč v moci, měl na něm pouze ruku a první tam byl Mara Hausknecht, kterému ještě dorážku chytil a potom už jsem to tam dotlačil. Mám z gólu velkou radost, protože jsem jich v Uničově zatím moc nedal. Každý se počítá, kór v poháru proti ligovému týmu.

Koho byste si přál do dalšího kola?

Nevím, jestli máme chtít ligáče, nebo někoho přes koho bude větší šance postoupit. Ale kdybychom měli nějakou adresu z první ligy, tak bychom se nezlobili. Když sem přijede nějaký ligový soupeř, nebo my k němu, tak by to byl pěkný zážitek.

Uničovská fantazie. V poháru přehrál a vyřadil ligovou Karvinou

Raději byste hrál v Uničově pro domácí diváky, nebo si vyzkoušel ligový stadion?

Asi bych si vyzkoušel něco venku. Je to zážitek a na velký stadion se už ve třetí lize moc nedostaneme a je to něco jiného.

Do Uničova jste přišel z béčka Sigmy v zimě, důvodem byla nějaká zranění?

Měl jsem nabídku už v létě předtím, než jsem sem zamířil v zimě. Na podzim jsem se ke konci zranil, nechytil jsem nějaké zápasy, pak jsem se v zimní přípravě zranil znovu, takže kluci, kteří hráli bez zranění, měli větší šanci. Domluvili jsme se s trenérem, že bude lepší, když se rozehraji v Uničově. Nakonec to dopadlo tak, že jsem tady odehrál všechny zápasy, ale nestačilo to, abych zůstal v béčku.

V létě jste opět absolvoval přípravu s druholigovou Sigmou B. Proč jste se neprosadil?

Vracel jsem se tam s tím, že je v Sigmě hodně stoperů. Byl tam zkušený Míša Vepřek, takže jsem mohl jenom získat. S panem Janotkou jsme se domluvili, že začnu o něco později, protože jsem dohrával v Uničově třetí ligu a čtrnáct dní déle než hrálo béčko Sigmy ve druhé lize. O to těžší bylo se tam chytit. Troufám si říct, že to ode mě nebylo špatné, ale nestačilo to. Jsem teď v Uničově, kde je to něco jiného, není tady takový tlak na hráče.

Daly vám tréninky pod koučem Tomášem Janotkou hodně?

Určitě. Všechny přípravy v béčku jsem měl zatím pod trenérem Chromým, kde to bylo o něčem jiném než po panem Janotkou, který zařadil více kondice, o to lépe jsem připravený. Také jsme měli videorozbory. Byla rovněž vyšší kvalita hráčů, protože s námi občas chodili z áčka a bylo pořád co okoukávat.

Změna. Prostějov odvolal trenéra Šmardu, už má dva nástupce

Máte stále ambice vrátit se do profesionálního fotbalu?

Ambice tam je vždycky. Záleží, co se naskytne, ale chodím k tomu do práce, takže by to nebylo tak jednoduché. Ale když se chce, tak jde všechno. Pokud přijde nabídka, která bude dávat smysl, tak jsem připravený ji zkusit.

Nebo se třeba pokusit o druhou ligu s Uničovem?

S kluky to teď nějak proběhlo, že bychom mohli postoupit. Ale po nepovedeném víkendovém utkání ve Frýdku (0:2) jsme zase sklopili hlavy. Je to hrozně daleko a soustředíme se na každý zápas. Čeká nás o víkendu náročné utkání s Hodonínem, ve středu hrajeme se Znojmem, takže uvidíme, jestli bude šance.