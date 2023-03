Poprvé po konci kariéry nynějšího asistenta trenéra Romana Matějka Tomáše Čápa by se tak po hranickém pažitu mohl prohánět hráč s bohatými ligovými zkušenostmi. Dres Hranic možná oblékne dnes 34letý záložník Tomáš Mičola.

„Zatím bude jen trénovat. Vůbec nevíme, na tom bude, po čtrnácti dnech vyhodnotíme, jestli zůstane, nebo půjde jinou cestou,“ vysvětluje sportovní ředitel SK Hranice Marek Chudý.

Mičola naposledy hrál na závěr podzimu v dresu opavského B-týmu hrajícího divizi F. Zde působil spíše v roli trenéra vedle Zbyňka Pospěcha a Davida Vavrušky. Naskočil do čtyř utkání a odehrál 93 minut. Spekulovalo se o jeho možném příchodu do Dolního Benešova, odkud dostal v zimě také nabídku.

„Je to jen o něm a jeho pocitu být opravdu připraven Hranicím pomoct, zřejmě je to jeho poslední šance na fotbalový comeback, šance prodloužit si kariéru jako hráč,“ dodává.

Před opavským angažmá Tomáš Mičola působil v Petřkovicích, kde si také naposledy v sezoně 2019/20 zahrál třetí ligu. Předtím naskakoval za SK Dětmarovice.

Během profesionální kariéry Tomáš Mičola nasbíral velké množství zkušeností, které by v Hranicích rádi zužitkovali.

„Přeji si, aby jeho příchod někteří hráči nebrali jako důvod k myšlenkám o odchodu, ale naopak jako důvod zůstat a sbírat od něj zkušenosti. Osobně bych byl hrdý na možnost zahrát si s někým takovým, protože i jako člověk a kamarád je výtečný,“ vyzdvihl Marek Chudý.

Mičola začal s kariérou v Opavě, odkud se posunul do mládeže ostravského Baníku. Podařilo se mu propracovat do A-týmu, v sezoně 2006/2007 naskočil do 22 utkání a vstřelil dvě branky.

Nejvíce se mu dařilo v ročníku 2009/2010, kdy ve odehrál 27 zápasů, vstřelil sedm branek a řekl si o přestup do francouzského Stade Brestois. Zde se příliš neprosadil, během dvou sezon vstřelil jediný gól a následoval návrat do Česka, konkrétně do Slavie Praha.

V roce 2015 se Tomáš Mičola vrátil do Baníku Ostrava, kde o dva roky později vydatně přispěl k návratu do první ligy. Nejvýraznějším mezinárodním úspěchem ofenzivně laděného fotbalisty je zisk stříbrné medaile z MS dvacítek z Kanady v roce 2007.

„Bude určitě motivací i pro hranickou fotbalovou mládež, jeho zkušenosti, které může předávat, jsou v tomhle směru zárukou,“ věří sportovní ředitel SK Hranice, který by rád měl v klubu výrazné jméno tuzemské fotbalové scény.

„Fotbal děláme pro lidi, tohle může být pro SK a sponzory hodně dobrá reklama. A my ve sportu sponzory potřebujeme. Možná víc, než tomu bylo v minulosti,“ uzavřel Marek Chudý.

