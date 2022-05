„Do té doby jsme měli šance, ale nedařila se nám finální fáze. Vrchovina byla také nebezpečná. Má vysoké hráče a také tomu má přizpůsobený herní styl. Spoléhá na nakopávané balony, standardky a dlouhé auty. Všechno kopou do brány a je tak důležité sbírat druhé míče. Je to ošemetné, protože stačí jedna teč a je z toho nebezpečí. Nám se to ale povedlo ubránit,“ pochvaloval si trenér Hanáků Augustin Chromý.

Jeho hráči měli fantastický vstup do druhé půle. Rychle totiž přidali druhou branku, kdy se prosadil Šíp.

„Tahle branka rozhodla, potom už jsme dominovali a přidávali jeden gól za druhým,“ přiblížil Chromý.

Rychlonohý Šíp navíc zkompletoval během čtrnácti minut hattrick. První gól dal ve 47. a poslední v 61. minutě. Ten třetí byl navíc jeho slabší pravou nohou.

„Postupně se v sezoně zlepšoval a dostal se do velmi dobré formy, kterou zúročoval v áčku i u nás. I když v minulém zápase byl pasivní a nebyl jsem spokojený. Vidíte ale, že když se dostane do formy, dokáže ortodoxní levák dát gól i pravačkou,“ pousmál se kouč.

Šípa následně ještě doplnili střelecky Galus a také dvougólový střídající Jakub Matoušek, jenž se vrátil po zranění.

„Máme výhodu, že naši střídající hráči jsou neméně kvalitní jako ti, kteří nastoupí v základu,“ je spokojen Chromý.

Zifčák, Slaměna a Matoušek si tak na rozdíl od svých spoluhráčů z áčka, kteří jsou již na dovolené, sezonu prodloužili.

„U Matouška je to proto, aby se do toho dostal po zdravotních problémech. Navíc dva měsíce nehrál takže má chuť. Zifčáka jsme brali proto, že nemáme typologicky hrotového útočníka, má fotbal rád, s kluky toho odehrál hodně, takže nebyl problém,“ potvrdil Chromý.

Sigma B tak stále drží náskok na čele tabulky před druhou Kroměříží a k vysněnému postupu do F:NL jí chybí jeden bod, který může získat už ve středu v 17 hodin doma proti Rosicím. Případně další možnosti přijdou s Vratimovem nebo na hřišti Jihlavy B.

„Máme k tomu blízko, ale nechci to zakřiknout nebo o tom mluvit nahlas, dokud to není hotové. Stát se může všechno, ale mančaftu věřím. Kluci ví, o co hrají a jdou si za tím,“ uzavřel Chromý.

SFK Vrchovina – SK Sigma Olomouc B 1:7 (0:1)

Branky: 79. Matulka - 42. Zifčák, 46., 51. a 61. Šíp, 68. Galus, 80. a 90. Matoušek. Rozhodčí: Marek – Nápravník, Gasnárek. ŽK: Vícha, Partl (V.). Diváci: 213.

Vrchovina: Doležal – Vícha (60. Michal), Hekerle, Černý, Batelka (87. Duba), Šteffl (60. Sytař), Partl, Trojánek, Matulka, Duda, Novotný. Trenér: Pavel Procházka.

Sigma B: Trefil – Slavíček (78. Hadaš), Bednár, David, Sláma – Uriča (46. Grečmal), Slaměna (61. Galus), Fabiánek, Langer (61. Matoušek), Šíp (69. Fiala) – Zifčák. Trenér: Augustin Chromý.

