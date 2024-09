Je to raritní, ale kluci říkají, že pro mě typický gól, protože na tréninku se mi občas něco takového podaří. Byl to instinkt, původně jsem měl spíš strach, abych nekopl někoho do hlavy. Jsem rád, že to tam spadl a my jsme tímhle odpověděli rychle na brzký inkasovaný gól, což podle mě bylo klíčové, protože postupem času bychom se asi čím dál víc trápili a soupeř by měl více elánu. Takhle jsme je trošku srazili.

Tři góly, vybojovaná penalta, navíc jste byl přesný i v mezihře. Váš nejlepší zápas v poslední době?

Co se týče čísel, tak rozhodně. Jsem útočník, takže se ode mě body čekají, ale já mám i dobrý pocit, když se mi podaří klukům pomoct dozadu, při standardkách a když podám komplexní výkon. Góly jsou odměna, protože nejsem úplně typický snajpr, i když mi to tam teď padá. Ten střelec spíše jen čeká na ty šance, já se snažím podat komplexní výkon.

Možná to bylo vidět i u té penalty, kterou jste mohl završit hattrick, ale přenechal jste ji spoluhráči Ambrozkovi.

Oba jsme určení, on tam přiběhl rychle a sbalil míč, tak jsem ho nechal. Já jsem se na to necítil, trošku jsem cítil kotník z toho souboje. A jak se říká, faulovaný by neměl kopat. Samozřejmě jsme se pak bavili, že by mi míč dal, ale já jsem ho nechal.

Takže jste si raději dal třetí gól ze hry?

Teď to tak vypadá. Já už si na to fotbalové ego už moc nehraji, na góly a podobně. Spíš bychom se mohli doma se synem hádat, že jsem mohl dát hattrick, tak bychom si dělali srandu spolu, protože on taky dává góly.

Říkal jste, že nejste úplně střelec, ale teď hattrick, minulou sezonu jste dal sedmnáct gólů, což je vlastně nejvíc za ročník.

Asi se ze mě snajpr stává. Ale je to zhodnocení práce celého týmu, protože se mi nestane, že bych prokličkoval celé hřiště a dal gól.

Možná vám teď více sedí, že už Uničov nemůže spoléhat na kanonýra Aleše Krče, který po letech odešel.

Vnímám to tak, že s ním zmizelo patnáct a víc gólů za sezonu, které stabilně dával. Musím se snažit tyhle góly nahradit, abychom sbírali body. Je to ale pro mě těžší, protože když jsme hráli spolu, tak si nás hlídali obránci oba. Teď jsem pod tím drobnohledem já a ne pokaždé se mi podaří uvolnit.

Kroutíte desátou sezonu v Uničově, jak svůj pobyt tady vnímáte, už jste trošku zdejší legenda, ne?

Ano, dá se tak říct, že vyhlížím sochu před stadionem, ale pořád se nic neděje, tak jsem trošku nervózní (smích). Ne, to samozřejmě odlehčuji. Když jsem sem přicházel, nečekal jsem, že tady strávím takovou dobu. Ale neměnil bych, bydlím relativně kousek a nemusím cestovat za angažmá po republice. Máme trénink čtyřikrát týdně, takže se dojíždění dá zvládnout. Uničov je pro mě zlatá loď, jsem tady spokojený a chtěl bych tady zůstat, dokud budu pro tým platný.

Dva roky zpět to bylo 15 gólů za sezonu, naposledy 17. Je v hlavě dvacítka?

Vždycky si dávám cíle, abych dal víc gólů než v mojí nejhorší sezoně, což byly myslím čtyři góly. Takže to jsem už překonal. Tak teď už jedu nadstandard. Jinak ale nad góly nepřemýšlím a cíle v nich si nedávám, ale jsem rád, že je střílím.

Doma se Uničovu momentálně daří. Čím to?

Je super, když z domácího stadionu uděláte nedobytnou pevnost a soupeř je trošku psychicky připravený, že to nebude jednoduché. Chceme v tom pokračovat, hraje se nám tady dobře, trávník bývá dobře připravený na náš fotbal. Je to super vizitka.

Start pod trenérem Aleksijevićem nebyl ideální. Muselo si to sednout?

Určitě. Každá změna jde cítit. Kdo říká, že ne, tak lže. Museli jsme si vysvětlit nějaké věci, protože on přišel s nějakou filozofií, my jsme měli nějaké zajeté věci, takže musel přijít kompromis. Bylo to důležité pro chemii týmu. Teď už jsme na nějaké vlně, na které chceme vydržet.

Držíte první místo, máte v hlavě zopakování triumfu v MSFL ze sezony 2016/17?

Mám to v hlavě. Samozřejmě jdeme do sezony vždycky s tím, že chceme vyhrát. Neříkám, že to je hlavní ambice a cíl, ale chceme předvádět dobrý fotbal a snažit se pohybovat na předních příčkách.

Pomohla vám facka v MOL Cupu na hřišti divizního Bílovce, se kterým jste vypadli?

Každá porážka mrzí a pohár je specifický. Mohli jsme přitáhnout nějaký ligový mančaft a přitáhnout fanoušky a zkusili bychom si konfrontaci. Mrzí, že to nepřijde, ale facka to byla zasloužená. Soupeř si zasloužil postoupit, my jsme pak na sebe byli trošku zlí a svým způsobem nás to nastartovalo. Řekli jsme si, že začneme od začátku a nebudeme vymýšlet nějaké složitosti a asi nám to sedí.

Byl takový nevšední volný víkend. Jaké to pro vás bylo?

V mých letech příjemné, i když mi je líto že vůbec nějaká taková pauza kvůli povodním musela zvyknout. Posílám tam spoustu sil, sám jsem byl nervózní a čekal jsem, kdy se mi do baráku vylije potok. Byly to nervy, ale nakonec jsme to ustáli. Nedokážu si představit, co zažívají ti lidé, kteří opravdu vytopení byli. Co se týče fotbalové části, tak jsem si šel zajet na kolo, abych nevypadl z kondice a udržoval jsem se.