Frýdecko-místecký kouč Michal Hubník mohl vsadit na řadu hráčů s olomouckou minulostí. Libor Žondra se zapsal do střelecké listiny, v ofenzivě bojovali Adam Varadi a Martin Bzirský. Gólman Bárta se mohl radovat z čistého konta.

„Nastoupili jsme proti celku, který měl ve svém středu spoustu zkušených hráčů. Před utkáním jsme museli na poslední chvíli dělat změny v sestavě. Měli hrát Yunis a Sladký, kteří by nám určitě pomohli svou zkušeností. Sladký ale musel odcestovat k zápasu s áčkem a Yunis chytil horečku,“ prozradil trenér béčka Sigmy Augustin Chromý.

Ze zkušených fotbalistů tak mohl vsadit na brankáře Reichla a obránce Kerbra. Mladý olomoucký tým ale nalomila první inkasovaná branka a hosté si tři body zkušeně pohlídali.

„Některé akce jsme sehráli nezkušeně, hráči byli zbytečně nervózní. V několika situacích ale někteří hráči, například Grygar nebo Hausknecht ve středu hřiště, ukázali fotbalovost. Čekal jsem ale od některých kluků více klidu na míči,“ hodnotil kouč utkání, které se hrálo ve velké výhni.

CHROMÝ PODPOŘIL TÝM PŘES ZÁKAZ

Trenér Chromý přitom na lavičce být ani nemusel. „Trápí mě zuby, mám antibiotika a zubař mi zakázal chodit na slunce. Ale to nevadí. Když chci po hráčích, aby se vydali, tak já to beru tak, že pro to taky musím udělat maximum a něco obětovat. Kluky jsem v tom nechtěl nechat,“ prohlásil.

Jeho tým čekají dál těžké zkoušky.

„Každý zápas pro nás bude zkušenost. Máme doma Uničov, potom ve 4. kole Rosice, což jsou velmi silní soupeři. Musíme se tím ale prokousat a pořád se zlepšovat. Kluci na to určitě mají. U béčka se s nadsázkou říká, že buď se hraje o postup, nebo o záchranu. Já doufám, že se budeme v zápasech zlepšovat tak, že spíš budeme atakovat ty přední pozice,“ zakončil hodnocení Augustin Chromý.

Souboj s Uničovem je na programu v neděli 16. srpna v 10.15.

SK Sigma Olomouc B – MFK Frýdek-Místek 0:2 (0:1)

Branky: 22. Hykel, 65. Žondra. Rozhodčí: Kostelník – Tomanec, Pochylý. ŽK: Šíp – Žondra, Dziuba, Varadi. Diváci: 156.

Olomouc B: Reichl – Diblík, David (38. Bednár), Neuer, Kerbr (72. Grečmal) – Grygar – Vybíral, Hausknecht, Hapal (58. M. Galus), Šíp – Baďura (46. Fiala). Trenér: Augustin Chromý.

Frýdek-Místek: Bárta – Kebísek (46. Dudek), Literák, Straňák, Russmann – Skwarczek (89. Niesner), Dziuba – Varadi (90.+1 Merta), Bzirský (61. Teplý), Hykel – Žondra (80. Hladík). Trenér: Michal Hubník.