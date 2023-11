Fotbalisté Uničova ve 14. kole Moravskoslezské fotbalové lize nezvládli roli favorita. Na půdě posledních Bohunic nedokázali vstřelit branku a přivezli pouze bod za remízu 0:0.

Tatran Bohunice - SK Uničov, Jakub Vichta | Foto: Jan Kvapil

Souboj druhého týmu tabulky s posledním, zkušeného mužstva s nováčkem. Podle předzápasových prognóz měli uničovští fotbalisté v Bohunicích zvítězit. Jenže to se jim nepovedlo.

„Soupeř bránil házenkářským stylem, kdy v deseti stál na šestnáctce, nemohli jsme se tam dostat. Nevypracovali jsme si za celý zápas žádnou šanci. Chyběla nám myšlenka, kreativita. Je potřeba, aby někdo obešel hráče jeden na jednoho, čímž by se narušil blok, jelikož by musel vystoupit další hráč. Nám se to nepodařilo,“ vypočítával důvody uničovský trenér Jiří Balcárek.

Ani domácí však své fanoušky žádnou příležitostí nenavnadili. „Nic tam nebylo. Hráli na nakopávané míče, brejky a případně standardky,“ objasnil Balcárek.

Ten navíc kromě dlouhodobě zraněných levého obránce Sečkáře, středního záložníka Svobody a kanonýra Krče nemohl od úvodní minuty využít ani dalšího kreativního fotbalistu do středu pole Ambrozka. „Celý týden netrénoval, měl antibiotika,“ prozradil. Ambrozek se na trávník po změně stran dostal, ani on ale recept na defenzivu soupeře nenašel.

„Takové zápasy jsou. Podcenění v tom nebylo, jen nám chyběla individuální kvalita. Kluci už toho mají plné zuby, máme hodně zraněných a nemáme příliš možností. Podzim byl náročný, měli jsme spoustu utkání, hodně středečních zápasů,“ pokračoval Balcárek.

Podzim ale ještě ve třetí lize nekončí. Uničov čekají ještě dva zápasy. Nejprve přivítá Hranice a zakončí jej na půdě Blanska. Bude tak ještě bránit druhé místo v tabulce, na kterém zůstal.

TJ Tatran Bohunice - SK Uničov 0:0

Rozhodčí: Mayer – Svoboda, Terber. ŽK: Koreň, Šmerda - Kamas, Sklenář. Diváci: 250.

Uničov: Kvapil – Diblík, Sklenář, David, Hausknecht, Vichta, Komenda, Vybíral, Kamas (74. Michl), Javůrek (46. Ambrozek), Koutný. Trenér: Jiří Balcárek.