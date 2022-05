„Myslím, že jsme prohospodařili první poločas. V něm jsem s hrou nebyl spokojen vůbec. Předváděli jsme špatné náběhy, hráči neměli aktivitu, na kterou jsem u nich zvyklý a kterou pak i ukázali po přestávce," hodnotil po zápase domácí kouč Augustin Chromý.

„Mohlo to být tím, že jich v týdnu jelo pět do Boleslavi. Už se to stalo poněkolikáté. I když v kabině byla dobrá atmosféra a všichni se hecovali, tak na hřišti to vidět bohužel nebylo," dodal.

Bouřka v šatně pomohla. Uničov přežil penaltu a z Kroměříže veze bod

Druhá půle už byla trochu o něčem jiném. Už po necelé minutě se domácí mohli radovat, když po pravé straně utekl Uriča, poslal centr na přední tyč a tam míč do sítě šikovně tečoval Jan Fiala.

„Zrovna Fiala byl hráčem, s jehož výkonem v první půli jsem spokojen nebyl vůbec," říkal trenér Hanáků a dodal: „Pak byla ale chyba, že jsme nedokázali přidat druhý."

Hanáci pak náskok udrželi pouze do 66. minuty. Pak si totiž na centr zleva naskočil Šimon Chwaszcz a hlavou vyrovnal.

Ohlasy z KP: Ústí ztratilo v Jeseníku, Šternberk musel proti poslednímu otáčet

„Byl to klasický gól, při kterém jsem volal na obránce Slavíčka, aby centrujícího hráče dostoupil, protože Chwaszcz je zrovna z těch, kteří se hlavičkou prosadit umí. Slavíček si tuto chybu ale později vykompenzoval svou aktivitou jak v bránění, tak i směrem dopředu," vysvětloval.

A když už to vypadalo, že si oba soupeří odnesou po bodu, přišel faul na Slavíčka ve zlínské šestnáctce a pokutový kop pro domácí. K tomu se postavil, jako již tolikrát, Štěpán Langer a zajistil svému týmu vítězství. „To byla čistá kosa. Langer pak chladnokrevně zakončil," okomentoval kouč Hanáků zlomový moment zápasu.

Sigma B tak zvítězila i ve svém sedmém zápase v řadě a její náskok na druhou Kroměříž se navýšil už na jedenáct bodů. Nutno ale dodat, že ta má zápas k dobru.

„I když dnes náš výkon nebyl tak dobrý, jak jsme zvyklí, tak jsme toho Zlínu v útoku příliš nedovolili. Naší hře ale chyběla větší agresivita a celkově taková ta šťáva. V druhé půli jsme to pak sice zlepšili, ale situace, které si vytváříme, musíme řešit lépe," uzavřel Augustin Chromý.

SK Sigma Olomouc B – FC Fastav Zlín B 2:1 (0:0)

Branky: 46. Fiala, 90. Langer z pen. – 66. Chwaszcz. Rozhodčí: Julínek – Rosický, Mojžíš. ŽK: Buchal, David, Zifčák, Fabiánek – Hrdlička, Kulíšek, Cedidla, Hellebrand. Diváci: 107.

Olomouc B: Trefil – Slavíček, David, Bednár, Sláma – Uriča (63. Grečmal), Buchal (46. Fabiánek), Langer, Šíp (63. Galus) – Fiala (74. Hadaš), Zifčák. Trenér: Augustin Chromý.

Zlín B: Šiška – Němeček, Hellebrand, Kulíšek, Pafka, Mlýnek (5. Uhřík), Nečas, Číž (57. Jura), Hrdlička, Chwaszcz, Cedidla. Trenér: Martin Juřička.