Přitom do utkání vstoupili lépe domácí a hned v páté minutě zásluhou Rataje vedli, ale třetiligový celek dokázal během dvou minut odpovědět.

Ještě do poločasu přišel obrat díky brance Krče. „Jsem zklamaný z první půle. Se soupeřem jsme si měli jednoznačně poradit. Dali jsme tyčku, měli dvě šance, takže výsledek měl vyznít úplně jinak,“ hodnotil trenér Opavy Roman West.

Navíc se Slezskému FC nepovedl ani nástup do druhého dějství. Z branky se totiž ve 48. a následně v 50. minutě radoval hostující Patrik Kasal a bylo to 1:4.

„Dali jsme po přestávce šanci našim mladým hráčům. Někteří z nich hráli loni ještě divizi, je to pro ně skok,“ objasnil West.

Hrát za Uničov je čest, budu vzpomínat s vděčností, říká Koutek o svém konci

V závěru se ještě podařilo Opavě snížit, ale větší drama odmítl pátým uničovským a druhým v zápase svým Krč.

„Jsem spokojený, že se nám podařilo vstřelit pět branek. Na obou stranách byly ale velké chyby v obraně. Opavě to docela skřípalo, bylo to až do oči bijící. Vůbec se nedokázala ve druhém poločase zajišťovat,“ vzal si slovo trenér Uničova Jiří Neček.

„Minule jsme dostali tři branky od Hlučína, teď pět od Uničova, to není vůbec dobrá vizitka. I když jsme v únavě, tak se na ni vymlouvat nemůžeme. Není možné si dovolit dostat od třetiligového soupeře tolik gólů,“ zlobil se West.

Pokuty ve fotbale: Ublinknutí v autobuse za kilo!

Naopak nový šéf uničovské lavičky Jiří Neček pokračuje v poznávání nových svěřenců. „Mám hráče teprve tři týdny. Zatím dostávají velké pecky. Snažím se je vést k profesionalismu. Řekl jsem jim, že budeme trénovat, jak v lize. Je to o přístupu, a ten mají dobrý,“ chválil.

Nakonec tak byl jeho návrat do Opavy, na který se těšil, šťastný. „Opava je mou srdeční záležitostí. Rád jsem viděl známé tváře. Konečně i Džekyho. Zahřálo mě u srdce, že na mě nezapomněli, bylo to milé,“ uzavřel Jiří Neček.

Slezský FC Opava – Uničov 3:5 (1:2)

Branky: 5. Rataj, 76. Kramář, 87. Sigut – 7. Svoboda, 33. a 85. Krč, 48. a 50. Kasal.

Opava: I. poločas: Lasák – Kopečný, Rychlý, Janoščín, Kadlec - Janjuš, Bílek, Didiba, Helešic - Rataj, Pikul. II. poločas: Digaňa - Celba, Helebrand, Blažej, Celta - Putyera, Gorčica, Jelínek, Šigut, Kirschner – Kramář. Trenér: Roman West.

Uničov: Uvízl - Koutný, Vejvoda, Můčka - Diblík, Ambrozek, Bača, Svoboda, Kasal - Komenda, Krč. Střídali: Kvapil - Šidlík, P. Vybíral, M. Vybíral , Kamas.