Fotbalisté Uničova vydolovali bod z utkání na půdě Zlínska. Přitom prohrávali už 0:2, ale povedl se jim úplný závěr a nakonec sahali i po vítězství.

Fotbalisté Zlínska (modro-bílé dresy) remizovali s Uničovem 2:2. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

První poločas se hostům příliš nepovedl a po akci na jejich pravé straně šlo Zlínsko do vedení. „První poločas se nám příliš nepovedl. Neměli jsme nic. Navíc jsme věděli, že mají levou stranu silnou a propadli jsme tam. Opakovaly se chyby a špatný výkon z předchozích zápasů. Dojížděli jsme na soubojovost,“ hodnotil trenér Uničova Jiří Balcárek.

Ten o poločase vystřídal hned čtyři hráče včetně zraněného Svobody. Naopak do hry poslal Jana Davida, který nastoupil i se zlomeným nosem bez masky a Uničov změnil rozestavení ze 4-4-2 na 3-5-2. A obraz hry se změnil. „Už jsme byli lepším týmem a Zlínsko do ničeho nepustili. Na tuhle krizovou variantu se změnou rozestavení jsme byli připraveni. S Honzou jsem mluvil, jestli by byl ochotný jít do rizika a je to tvrďák, takže šel,“ pokračoval Balcárek.

Nový kouč Eskáčka Zavadil: Týmu věřím, něco změníme. Řepiště? Situaci nechápu

Jenže paradoxně po brejkové situaci předalo Zlínsko druhý gól a vypadalo to, že si kráčí pro vítězství. Jenže deset minut před koncem se trefil Tomáš Komenda, který je tak s osmi góly nejlepším střelcem MSFL. A hned v 86. minutě vyrovnal Aleš Krč, který se pro změnu prosadil ve třetím duelu v řadě.

„Jsem rád, že to tam našim dvěma útočníkům padá. Jsme jeden z mála týmů, který hraje na dva hroty. Spoléháme na ně a chceme využít jejich proporcí. Očekáváme od nich hlavně góly. Aldemu jsem říkal, když mu to tam nepadalo, že dá jeden gól a nastartuje nějakou sérii,“ byl spokojený kouč.

Uničov následně sahal dokonce po vítězství. „Vychytal nás brankář Kalina. Měli jsme tam tři dorážky, trefovali jsme to do něj, potom ještě hlavičkoval Komenda. Kdyby se hrálo o pět minut déle, možná bychom duel otočili. Je pozitivní, že se nám podařilo vyrovnat, ale hlavně v první půli tam bylo spousta nedostatků,“ glosoval Jiří Balcárek.

Uničov tak zakončil velice náročný měsíc září, v němž odehrál sedm mistrovských utkání. „Na klucích je vidět, že toho mají plné zuby. Můžeme hrát lépe, ale chybí nám šťáva,“ uzavřel uničovský lodivod.

Mora zvládla zápas plný zvratů. Výhru proti Varům vystřelil v závěru Knotek

FC Zlínsko - SK Uničov 2:2 (1:0)

Branky: 23. Kostic, 63. Sova – 80. Komenda, 86. Kč

Rozhodčí: Proske - Dedek, Šafrán. ŽK: Kostic, Dano, Russmann – Sklenář, Ambrozek, Koutný. Diváci: 183.

Zlínsko: Kalina – Krakovčík, Kašpárek, Dziuba, Kiška, Pernatskyi, Russmann (83.Vintr), Dano, Mirvald, Weber (83.Ilic), Kostic (60.Sova). Trenér: David Rojka.

Uničov: Uvízl – Diblík (46.David), Saňák (46.Hausknecht), Sklenář, Svoboda (46.Kamas), Ambrozek (69.Michl), Komenda, Vybíral, Sečkář (46.Javůrek), Krč, Koutný. Trenér: Jiří Balcárek.