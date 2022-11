„Byla to individuální chyba, kterou nemůžete udělat, když hrají dva vyrovnaní soupeři v takové soutěži. Posadili jsme Kroměříž do sedla, ta se potom zatáhla a my jsme se nemohli do její obrany dostat,“ popisoval trenér Uničova Jiří Balcárek.

Kroměříž spoléhala na brejkové situace a ještě v první půli si vytvořila dvě velké šance. Ani jednu ale neproměnila a neodskočila domácím na rozdíl dvou branek.

„Mohli jsme prohrávat 0:2. Naopak my jsme tam žádné příležitosti neměli. Přemýšlel jsem o změně rozestavení, protože soupeř nás přehrával ve středu hřiště. Nechtěli jsme ale ustoupit od naší hry na dva útočníky. Proto jsem jen prostřídal, jelikož nám nefungovala pravá strana a zlepšilo se to,“ hodnotil Balcárek.

Uničov si ale ani ve druhé polovině velké šance nevytvářel. Měl častěji míč v držení a do vápna se dostával, ale víc z toho nebylo.

Vše se změnilo během pár desítek vteřin v 83. minutě. Na centr si naskočil Aleš Krč a hlavou míč poslal do tyče, od které se nakonec dostal až za brankovou čáru, bylo vyrovnáno. Ale ne na dlouho.

Hned minutu nato poslal Sečkář centr opět z levé strany, opět to byl Aleš Krč, kdo hlavičkoval a opět byl úspěšný. Radost, euforie a Uničov najednou vedl.

„Víme, že Alde má nadstandardní řešení v pokutovém území. Na to hrajeme, proto chci, aby byl ve vápně a nelítal k rohovému praporku,“ řekl Balcárek na adresu čtrnáctigólového nejlepšího střelce soutěže.

To ale nebylo vše. Závěrečná desetiminutovka byla opravdu výživná. Minutu před koncem totiž přišel centr do vápna Uničova, který usměrnil za Kvapilova záda Plecitý a stanovil konečné skóre 2:2.

„Nezkušeností jsme přišli o výhru. Předcházel tomu dlouhý nákop od Zavadila, měli jsme zformovanou čtyřčlennou obranu a před nimi ještě dva defenzivní záložníky. Jenže tam jsme propadli a přišel skvělý centr, ke kterému ale vůbec nemělo dojít. Utkání jsme po těch dvou slepených gólech už měli dohrát. Musím ale říct, že i když bylo na výhru, tak jsme mohli i prohrát. Remíza je spravedlivá,“ uznal Balcárek.

Uničov tak opět neprohrál a přezimuje na šestém místě. „Musím kluky ocenit, protože jsme dostali lídra soutěže pod tlak a musel tady u nás zdržovat, volil polehávací taktiku, což je pro nás povzbuzení do další práce. Zároveň ale umíme hrát lepší fotbal, příliš nám nevyhovoval terén, protože máme technické hráče,“ uzavřel Jiří Balcárek.

SK Uničov - SK HS Kroměříž 2:2 (0:1)

Branky: 83. Krč, 84. Krč – 9. Červenka, 89. Plecitý

Rozhodčí: Vejtasa – Grečmal, Ehrenberger. ŽK: Svoboda, Ambrozek – Jeleček, Vyhlíd, Tiahlo. Diváci: 196.

Uničov: Kvapil – Diblík (46. Saňák), Coufal, Svoboda (76. Kamas), Ambrozek, Vichta (76. Javůrek), Komenda (86. Kirschbaum), Vybíral (46. Hausknecht), Sečkář, Krč, Koutný. Trenér: Jiří Balcárek

Kroměříž: Lebánek – Zavadil, Tiahlo, Cupák, Houser, Matoušek (58. M. Machálek), Červenka (75. Plecitý), Surynek (58. Chwaszcz), Jeleček, Vyhlíd (86. Mlčoch), Jambor (75. T. Machálek). Trenér: Bronislav Červenka.

